СБУ поручили установить, хто поехал к Земану представлять Крым

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Четверг, 31 октября 2019, 18:31

Прокуратура Автономной Республики Крым поручил СБУ в АР Крым установить представителей так называемой крымскотатарской организации "Къырым бирлигы", совершивших незаконный выезд с полуострова в Чешскую Республику.

Источник: Facebook-страница прессекретар прокуратуры АРК Екатерины Диденко

Дословно: "Прокуратура Автономной Республики Крым обрабатывает информацию о выезде представителей так называемой крымскотатарской организации "Къырым бирлигы", реализующей политику Кремля, в Чешскую Республику. Дано поручения СБУ в АР Крым (с дислокацией в г. Херсон) на установление лиц, совершивших незаконный выезд с полуострова Крым в Чешскую Республику".

"Коллаборанты совершили очередную попытку легитимизировать оккупацию полуострова, забыли только рассказать о фактах политических репрессий, многочисленные похищения, убийства и преследования за религиозные взгляды и общественную деятельность, происходящие в АР Крым".

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Предыстория:

  • 30 октября стало известно, что президент Чехии Милош Земан пригласил на торжественный прием в Пражском граде представителей небольшой крымскотатарской организации, лояльной Кремлю, заявив о признании Крыма частью России.
  • Представительница маргинальной организации "Къырым бирлигы" Тамила Ниметуллаева посетила 28 октября торжественный прием в президентском дворце по случаю 101-й годовщины образования Чехословакии.
  • 31 октября посольство Украины в Чехии выразило решительный протест относительно приглашения на торжественный прием в Пражском граде представителей псевдо-крымскотатарской организации "Къырым бирлигы".
  • Президент Чехии Милош Земан в начале сентября принял в Пражском Граде делегацию из семи человек, которые, по их словам, "представляют интересы русинов, добиваются автономии в составе Украины".

Темы: СБУ


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