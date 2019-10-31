СБУ поручили установить, хто поехал к Земану представлять Крым
Прокуратура Автономной Республики Крым поручил СБУ в АР Крым установить представителей так называемой крымскотатарской организации "Къырым бирлигы", совершивших незаконный выезд с полуострова в Чешскую Республику.
Источник: Facebook-страница прессекретар прокуратуры АРК Екатерины Диденко
Дословно: "Прокуратура Автономной Республики Крым обрабатывает информацию о выезде представителей так называемой крымскотатарской организации "Къырым бирлигы", реализующей политику Кремля, в Чешскую Республику. Дано поручения СБУ в АР Крым (с дислокацией в г. Херсон) на установление лиц, совершивших незаконный выезд с полуострова Крым в Чешскую Республику".
"Коллаборанты совершили очередную попытку легитимизировать оккупацию полуострова, забыли только рассказать о фактах политических репрессий, многочисленные похищения, убийства и преследования за религиозные взгляды и общественную деятельность, происходящие в АР Крым".
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Предыстория:
- 30 октября стало известно, что президент Чехии Милош Земан пригласил на торжественный прием в Пражском граде представителей небольшой крымскотатарской организации, лояльной Кремлю. По их словам, Земан заявил о признании Крыма частью России.
- Представительница маргинальной организации "Къырым бирлигы" Тамила Ниметуллаева посетила 28 октября торжественный прием в президентском дворце по случаю 101-й годовщины образования Чехословакии.
- 31 октября посольство Украины в Чехии выразило решительный протест относительно приглашения на торжественный прием в Пражском граде представителей псевдо-крымскотатарской организации "Къырым бирлигы".
- Президент Чехии Милош Земан в начале сентября принял в Пражском Граде делегацию из семи человек, которые, по их словам, "представляют интересы русинов, добиваются автономии в составе Украины".