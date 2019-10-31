СБУ поручили установить, хто поехал к Земану представлять Крым

Прокуратура Автономной Республики Крым поручил СБУ в АР Крым установить представителей так называемой крымскотатарской организации "Къырым бирлигы", совершивших незаконный выезд с полуострова в Чешскую Республику.

Источник: Facebook-страница прессекретар прокуратуры АРК Екатерины Диденко

Дословно: "Прокуратура Автономной Республики Крым обрабатывает информацию о выезде представителей так называемой крымскотатарской организации "Къырым бирлигы", реализующей политику Кремля, в Чешскую Республику. Дано поручения СБУ в АР Крым (с дислокацией в г. Херсон) на установление лиц, совершивших незаконный выезд с полуострова Крым в Чешскую Республику".

"Коллаборанты совершили очередную попытку легитимизировать оккупацию полуострова, забыли только рассказать о фактах политических репрессий, многочисленные похищения, убийства и преследования за религиозные взгляды и общественную деятельность, происходящие в АР Крым".

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