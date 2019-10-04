У постраждалих в аварії літака під Львовом численні переломи, їх стабілізують
Троє постраждалих унаслідок аварійної посадки літака Ан-12 у п'ятницю вранці перебувають у важкому стані, двох із них вже прооперовано в міській клінічній лікарні №8 міста Львова.
Про це повідомив заступник головного лікаря з хірургічної роботи лікарні Ігор Стояновський, передає "Інтерфакс-Україна".
"Станом на зараз двох пацієнтів прооперовано, вони залишаються у відділенні невідкладної допомоги. Ще один пацієнт, стан якого важкий, наразі в операційній. Він потребував більшій кількості додаткових обстежень і хірургічних втручань. На допомогу ми викликали ще фахівців з обласної лікарні. У всіх пацієнтів є поєднані травми: скелетні травми, перелом плечової кістки, перелом кісток тазу з вивихом. У третього пацієнта численні ушкодження - черепно-мозкова травма, забій грудної клітини, також відкритий перелом кінцівки", - розповів він.
"Усім пацієнтам надається необхідна допомога. Після стабілізації стану всіх буде повторно оглянуто, проведемо додаткові обстеження. Робимо все можливе, щоб стабілізувати всіх постраждалих", - сказав Стояновський.
Нагадаємо:
- 4 жовтня, близько 7.10 при заході на посадку зник з радару транспортний літак Ан-12.
- За двадцять хвилин один з членів екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку.
- О 07:46 літак Ан-12 виявили на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького у Пустомитівському районі.
- За попередніми даними, загинуло 5 осіб, ще троє отримали травми.
- Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк заявив, що літак міг здійснити аварійну посадку поблизу Львова через помилку пілота або через брак пального, поліція відкрила кримінальне провадження.
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