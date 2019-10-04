У постраждалих в аварії літака під Львовом численні переломи, їх стабілізують

Троє постраждалих унаслідок аварійної посадки літака Ан-12 у п'ятницю вранці перебувають у важкому стані, двох із них вже прооперовано в міській клінічній лікарні №8 міста Львова.

Про це повідомив заступник головного лікаря з хірургічної роботи лікарні Ігор Стояновський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Станом на зараз двох пацієнтів прооперовано, вони залишаються у відділенні невідкладної допомоги. Ще один пацієнт, стан якого важкий, наразі в операційній. Він потребував більшій кількості додаткових обстежень і хірургічних втручань. На допомогу ми викликали ще фахівців з обласної лікарні. У всіх пацієнтів є поєднані травми: скелетні травми, перелом плечової кістки, перелом кісток тазу з вивихом. У третього пацієнта численні ушкодження - черепно-мозкова травма, забій грудної клітини, також відкритий перелом кінцівки", - розповів він.

"Усім пацієнтам надається необхідна допомога. Після стабілізації стану всіх буде повторно оглянуто, проведемо додаткові обстеження. Робимо все можливе, щоб стабілізувати всіх постраждалих", - сказав Стояновський.

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