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ЦВК очолив Діденко, який був у попередньому складі комісії

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 17:03
ЦВК очолив Діденко, який був у попередньому складі комісії
Олег Діденко

Центральна виборча комісія обрала своїм головою Олега Діденка, який був членом комісії у попередньому складі Центрвиборчкому.

За його кандидатуру проголосували 16 членів комісії на своєму першому засіданні у п’ятницю.

Присутніми були 16 членів з 17.

Діденко запропонував на посаду заступника голови Сергія Дубовика (квота "Опозиційної платформи – За життя"). Члени ЦВК підтримали цю кандидатуру (15 голосів за і 1 проти). Ще одним заступником Діденка обрано Віталія Плукара (квота "Слуги народу").

Секретарем ЦВК була обрана Олена Гатаулліна (квота "Слуги народу"). 

Діденко потрапив до ЦВК по квоті "Слуги народу".

Перед цим, він був членом ЦВК по квоті партії "УДАР".

Згідно з повідомленням громадської мережі "Опора" Діденко закінчив Чернівецький національного університету імені Юрія Федьковича, Інститут публічного управління та адміністрування Національної академії державного управління при Президентові України, є аспірантом докторантури та аспірантури Національної академії внутрішніх справ.

В "Опорі" вказують, що у період з 2003 по 2014 рік він працював помічником-консультантом народних депутатів Давида Жванії (в тому числі на платній основі), Миколи Катеринчука, Романа Безсмертного, Владислава Каськіва, Валерія Іщенка (на платній основі).

У 2014 році Діденко став членом Центральної виборчої комісії після того, як член ЦВК Олександр Копиленко написав заяву про звільнення.

Читайте також: Чому Зеленський розпускає ЦВК?

Передісторія:

  • Верховна Рада 4 жовтня затвердила кандидатури 17 членів Центральної виборчої комісії, подані президентом Володимиром Зеленським 3 жовтня.
  • 9 вересня 2019 року новий президент Володимир Зеленський направив Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень ЦВК.
  • Центральна виборча комісія відкинула звинувачення Зеленського й назвала свій розпуск політично вмотивованим рішенням.

Українська правда

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Теми: ЦВКвибори
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