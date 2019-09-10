Зеленський просить Раду розпустити ЦВК

Президент Володимир Зеленський планує розпустити Центральну виборчу комісію.

Джерело: Подання президента України до Верховної Ради

Деталі: Зеленський направив парламенту подання про дострокове припинення повноважень ЦВК. В поданні він вказує, що Комісія "неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість". На доказ цьому він наводить рішення ЦВК про відмову в реєстрації 28 кандидатів у народні депутати.

Зокрема Зеленський згадує позицію ЦВК щодо 169 округу у Харкові, де Комісія не реєструвала кандидатом "слугу народа" Олександра Куницького, який пізніше переміг у Олександра Грановського.

Також причиною для розпуску вказується позиція ЦВК щодо округу 198, де суд скасував реєстрацію ЦВК народним депутатом самовисуванця Сергія Рудика.

Дослівно: "Крім того, надзвичайно дивними та непослідовними є дії Центральної виборчої комісії стосовно встановлення результатів виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі №198".

"Станом на день внесення цього подання результати виборів у одномандатному окрузі №198 Центральною виборчою комісією не встановленні".

Щодо припинення повноважень ЦВК (PDF) ​

Щодо припинення повноважень ЦВК (PDF) ​

Деталі: Стаття 31 Закону про ЦВК передбачає, що повноваження всього складу Комісії можуть бути достроково припинені Верховною Радою за "вмотивованим поданням президента".

Рішення про дострокове припинення повноважень шляхом звільнення з посади всього складу Комісії приймається Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу.

Документ підписаний Зеленським 9 вересня. 10 вересня він надійшов до Верховної Ради.

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