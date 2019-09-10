Зеленський просить Раду розпустити ЦВК

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Вівторок, 10 вересня 2019, 17:48

Президент Володимир Зеленський планує розпустити Центральну виборчу комісію.

Джерело: Подання президента України до Верховної Ради

Деталі: Зеленський направив парламенту подання про дострокове припинення повноважень ЦВК. В поданні він вказує, що Комісія "неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість". На доказ цьому він наводить рішення ЦВК про відмову в реєстрації 28 кандидатів у народні депутати.

Зокрема Зеленський згадує позицію ЦВК щодо 169 округу у Харкові, де Комісія не реєструвала кандидатом "слугу народа" Олександра Куницького, який пізніше переміг у Олександра Грановського.

Також причиною для розпуску вказується позиція ЦВК щодо округу 198, де суд скасував реєстрацію ЦВК народним депутатом самовисуванця Сергія Рудика.

Дослівно: "Крім того, надзвичайно дивними та непослідовними є дії Центральної виборчої комісії стосовно встановлення результатів виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі №198".

"Станом на день внесення цього подання результати виборів у одномандатному окрузі №198 Центральною виборчою комісією не встановленні".

Деталі: Стаття 31 Закону про ЦВК передбачає, що повноваження всього складу Комісії можуть бути достроково припинені Верховною Радою за "вмотивованим поданням президента".

Рішення про дострокове припинення повноважень шляхом звільнення з посади всього складу Комісії приймається Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу.

Документ підписаний Зеленським 9 вересня. 10 вересня він надійшов до Верховної Ради.

Передісторія:

  • Нинішній склад ЦВК був затверджений 20 вересня 2018 року.
  • Представник президентської партії "Слуга народу" Олександр Куницький відвоював собі право брати участь в парламентських виборах виборах у судах, незважаючи на наявність подвійного громадянства (ізраїльський паспорт).Так шостий апеляційний адміністративний суд скасував постанову ЦВК про зняття з виборів Куницького.
  • Куницький обійшов Грановського на окрузі з результатом 47,99% (34 908 голосів) проти 15,88%.

Олександр Шумілін, УП

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Теми: Верховна Рада


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