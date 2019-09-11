ЦВК відкинула всі звинувачення Зеленського – заява

Центральна виборча комісія відкинула звинувачення президента Володимира Зеленського, які нівелюють легітимність виборів, і сприймає свій розпуск як політично вмотивоване рішення.

Джерело: офіційна заява ЦВК

Деталі: Члени Комісії наголошують на тому, що вибори визнані чесними і демократичними народом України та міжнародною спільнотою.

Зеленський звинуватив ЦВК у політичній упередженості, нагадавши про відмову 28 кандидатам у реєстрації.

ЦВК пояснила, що повноваження Комісії в цьому питанні законом не визначені. Водночас жодне судове рішення не вказує на упередженість відомства під час виборів.

Зеленський звинуватив Комісію у бездіяльності щодо надання кандидатами невірних відомостей про приналежність до політичної партії.

ЦВК, попри відсутність "юридично встановлених важелів" протидії цим фактам, повідомляла про неправдиві відомості поліції і просила кандидатів звертатися до суду.

Зеленський згадує позицію ЦВК щодо 169 округу у Харкові, де Комісія не реєструвала кандидатом "слугу народу" Олександра Куницького.

ЦВК послалася на рішення суду, згідно з яким "не мала на меті перешкоджати кандидату в реалізації пасивного виборчого права".

Зеленський вказує на позицію ЦВК щодо округу 198, де суд скасував реєстрацію народним депутатом самовисуванця Сергія Рудика.

ЦВК послалася на рішення суду від 9 вересня, де суд встановив, що з боку Комісії "не було невиправданих зволікань щодо встановлення результатів виборів у даному окрузі".

Центральна виборча комісія також повідомила, що здійснила всі підготовчі дії для встановлення результатів в окрузі №198.

Водночас, "аби не поставити під загрозу встановлення легітимних та законних результатів виборів", ЦВК відтерміновує повторний підрахунок голосів на виконання рішення суду.

Нагадаємо:

9 вересня Зеленський направив парламенту подання про дострокове припинення повноважень ЦВК.

Стаття 31 Закону про ЦВК передбачає, що повноваження всього складу Комісії можуть бути достроково припинені Верховною Радою за "вмотивованим поданням президента".

Рішення приймається не менш як двома третинами від конституційного складу парламенту.

від конституційного складу парламенту. Народні депутати можуть розглянути подання президента в четвер.

Знати більше: Чому Зеленський розпускає ЦВК?