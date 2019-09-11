ЦВК відкинула всі звинувачення Зеленського – заява
Центральна виборча комісія відкинула звинувачення президента Володимира Зеленського, які нівелюють легітимність виборів, і сприймає свій розпуск як політично вмотивоване рішення.
Джерело: офіційна заява ЦВК
Деталі: Члени Комісії наголошують на тому, що вибори визнані чесними і демократичними народом України та міжнародною спільнотою.
Зеленський звинуватив ЦВК у політичній упередженості, нагадавши про відмову 28 кандидатам у реєстрації.
ЦВК пояснила, що повноваження Комісії в цьому питанні законом не визначені. Водночас жодне судове рішення не вказує на упередженість відомства під час виборів.
Зеленський звинуватив Комісію у бездіяльності щодо надання кандидатами невірних відомостей про приналежність до політичної партії.
ЦВК, попри відсутність "юридично встановлених важелів" протидії цим фактам, повідомляла про неправдиві відомості поліції і просила кандидатів звертатися до суду.
Зеленський згадує позицію ЦВК щодо 169 округу у Харкові, де Комісія не реєструвала кандидатом "слугу народу" Олександра Куницького.
ЦВК послалася на рішення суду, згідно з яким "не мала на меті перешкоджати кандидату в реалізації пасивного виборчого права".
Зеленський вказує на позицію ЦВК щодо округу 198, де суд скасував реєстрацію народним депутатом самовисуванця Сергія Рудика.
ЦВК послалася на рішення суду від 9 вересня, де суд встановив, що з боку Комісії "не було невиправданих зволікань щодо встановлення результатів виборів у даному окрузі".
Центральна виборча комісія також повідомила, що здійснила всі підготовчі дії для встановлення результатів в окрузі №198.
Водночас, "аби не поставити під загрозу встановлення легітимних та законних результатів виборів", ЦВК відтерміновує повторний підрахунок голосів на виконання рішення суду.
Нагадаємо:
- 9 вересня Зеленський направив парламенту подання про дострокове припинення повноважень ЦВК.
- Стаття 31 Закону про ЦВК передбачає, що повноваження всього складу Комісії можуть бути достроково припинені Верховною Радою за "вмотивованим поданням президента".
- Рішення приймається не менш як двома третинами від конституційного складу парламенту.
- Народні депутати можуть розглянути подання президента в четвер.
Знати більше: Чому Зеленський розпускає ЦВК?
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