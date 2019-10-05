Аброськін став ректором університету

Представив нового керівника університету перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Деталі : Абрьськіна було призначено ректором наказом МВС України від 4 жовтня.

Колишній перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін став ректором Одеського державного університету внутрішніх справ.

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