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Аброськін став ректором університету

Субота, 5 жовтня 2019, 11:38
Аброськін став ректором університету
сайт МВС

Колишній перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін став ректором Одеського державного університету внутрішніх справ.

Джерело: сайт МВС

Деталі: Абрьськіна було призначено ректором наказом МВС України від 4 жовтня.

Представив нового керівника університету перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Передісторія:

  • 11 вересня у Нацполіції повідомили "Українській правді", що троє заступників голови Національної поліції Сергія Князєва В’ячеслав Аброськін, Ігор Купранець та Віталій Невгад подали у відставку і були звільнені.
  • В ніч на 12 вересня Аброськін написав пост в Facebook, в якому заперечував своє звільнення.
  • Однак наступного дня він визнав, що все-таки написав заяву про звільнення.
  • Аброськін писав, що має намір повернутися до Маріуполя і балотуватися в мери.
  • Пізніше на сайті МВС з’явилося повідомлення, що Аваков прийняв відставку трьох заступників голови Нацполіції, в тому числі й Аброськіна.

Теми: МВСОдеса
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