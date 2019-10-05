Аброськін став ректором університету
Субота, 5 жовтня 2019, 11:38
Колишній перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін став ректором Одеського державного університету внутрішніх справ.
Джерело: сайт МВС
Деталі: Абрьськіна було призначено ректором наказом МВС України від 4 жовтня.
Представив нового керівника університету перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.
Передісторія:
- 11 вересня у Нацполіції повідомили "Українській правді", що троє заступників голови Національної поліції Сергія Князєва В’ячеслав Аброськін, Ігор Купранець та Віталій Невгад подали у відставку і були звільнені.
- В ніч на 12 вересня Аброськін написав пост в Facebook, в якому заперечував своє звільнення.
- Однак наступного дня він визнав, що все-таки написав заяву про звільнення.
- Аброськін писав, що має намір повернутися до Маріуполя і балотуватися в мери.
- Пізніше на сайті МВС з’явилося повідомлення, що Аваков прийняв відставку трьох заступників голови Нацполіції, в тому числі й Аброськіна.