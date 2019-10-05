Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі воїна

4 жовтня внаслідок ворожого обстрілу на одній із передових позицій загинув старший солдат 1 окремої танкової Сіверської бригади Олег Ремінний.

Джерело: 1 окрема танкова Сіверська бригада у Facebook

Дослівно: "Олег зі Шполи, що на Черкащині, призвався на службу у 2017 році механіком-водієм розвідувальної роти 1 окремої танкової Сіверської бригади, і з перших днів, разом з бригадою, боронив кордони країни на Донбасі".

Деталі: Повідомляється, що Ремінному було 33 роки.

Що було раніше: За даними прес-центру ООС, 4 жовтня на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще два військовослужбовці отримали поранення різного ступеня важкості.