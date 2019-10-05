ЦВК вирішила відшкодувати партіям, що пройшли до Ради, гроші на кампанію

Центральна виборча комісія ухвалила рішення про відшкодування за рахунок коштів держбюджету парламентським політичним партіям витрати на передвиборчу агітацію на виборах 21 липня на суму понад 467 мільйонів гривень.

Джерело: прес-служба ЦВК

Дослівно: "Комісія своїм рішенням відшкодувала політичним партіям, які взяли участь у розподілі депутатських мандатів на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, за рахунок коштів державного бюджету України витрати, пов’язані із фінансуванням їхньої передвиборної агітації на вказаних виборах, у розмірі фактично здійснених політичною партією витрат на загальну суму 467 327 638,83 грн".

Деталі: партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" відшкодовано 87 214 297,80 грн., партії "Голос" – 105 669 560,00 грн., партії "Європейська Солідарність" – 99 494 126,81 грн., партії "Опозиційна платформа – За життя" – 60 309 381,40 грн., партії "Слуга народу" – 114 640 272,82 грн.

У свою чергу аналітик руху "Чесно" Ігор Фещенко зазначив, що ЦВК ухвалює рішення про відшкодування і затверджує розмір сум для відшкодування та їх отримувача.

"Кабмін у свою чергу передбачає ці кошти у бюджеті на наступний рік. Вже наступного року, ЦВК має відкрити спецрахунок, на який з бюджету прийдуть кошти для відшкодування витрат парламентських партій, пов'язаних із веденням виборчої кампанії. Паралельно партії, які отримали право на таке відшкодування, також відкривають спецрахунки. Лише після цього ЦВК перерахує ці кошти. Це станеться, щонайменше за 3,5 місяці", - уточнив Фещенко.

Що було раніше: 2 жовтня Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроект, яким скасовується державне фінансування партій, які не подолали 5% поріг на виборах до Верховної Ради.

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