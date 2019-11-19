Нацполіція купить одяг за 16 млн грн у фігуранта свого розслідування

Національна поліція закупить понад 6500 зимових штормових курток на понад 16 мільйонів гривень у компанії "Праймформ", яка сама фігурує в поліцейських розслідуваннях шахрайства.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: За даними слідства, під час закупівлі шкарпеток для армії у 2015 році Міноборони сприяло конкретним компаніям, у тому числі "Праймформ", щоб вони стали постачальниками.

За 1,4 млн шкарпеток держава заплатила 13,5 млн грн – вдвічі більше за їхню реальну вартість. На продукцію компаній наклали арешт.

В іншому кримінальному провадженні "Праймформ" є в переліку приватних компаній, які, за сприяння посадовців Міноборони, виграли тендер і яким держава переплатила 4 млн грн.

Нагадаємо:

У 2015 році МВС купувало рюкзаки по 2,9 тисячі гривень.

НАБУ доводило, що собівартість рюкзаків становила 555 гривень, а причетним до оборудки детективи вважали сина міністра МВС Олександра Авакова. Однак зрештою САП закрила справу проти Авакова-молодшого.

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