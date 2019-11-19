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Нацполиция купит одежду за 16 млн грн у фигуранта своего расследования

Вторник, 19 ноября 2019, 19:21

Национальная полиция закупит более 6500 зимних штормовых курток на более 16 млн грн у компании "Праймформ", которая сама фигурирует в полицейских расследованиях мошенничества.

Источник: "Слідство.Інфо"

Детали: По данным следствия, при закупке носков для армии в 2015 году Минобороны способствовало конкретным компаниям, в том числе "Праймформ", чтобы они стали поставщиками.

За 1,4 млн носков государство заплатило 13,5 млн грн – вдвое больше их реальной стоимости. На продукцию компаний наложен арест.

В другом уголовном производстве "Праймформ" – в списке частных компаний, которые, при содействии должностных лиц Минобороны, выиграли тендер и которым государство переплатило 4 млн грн.

Напомним:

  • В 2015 году МВД закупало рюкзаки по 2,9 тысячи гривен.
  • НАБУ доказывало, что себестоимость рюкзаков составляла 555 гривен, а причастным к сделке детективы считали сына министра МВД Александра Авакова. Однако в конце концов САП закрыла дело против Авакова-младшего.

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Темы: полицияМинобороны
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