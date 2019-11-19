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Новини дня: батл Тимошенко-Зеленський, "нормандський формат"

Вівторок, 19 листопада 2019, 19:40
Новини дня: батл Тимошенко-Зеленський, нормандський формат
tsn.ua

Зеленський та Тимошенко обмінялись "люб’язностями" у постах на Facebook, президент розповів, чого очікує від зустрічі в "нормандському форматі" — новини, які були актуальні 19 листопада.

Про Тимошенко-Зеленського

В ефірі програми "Свобода слова" на ICTV лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що пропонувала президенту Володимиру Зеленському кадри зі своєї команди ще на початку його каденції, у рамках реалізації її програми "Нового курсу".

Зеленський заявив, що Тимошенко дійсно приходила до нього з пропозицією працевлаштувати своїх кандидатів на "солодкі" посади, а натомість пропонувала голоси нардепів партії у Верховній Раді.

Лідерка "Батьківщини" уїдливо відповіла президенту на його "комплімент щодо фігури" і натякнула, що посада президента України не вічна.

Про "нормандський формат"

Зеленський очікує, що саміт "нормандського формату" допоможе у питанні звільнення українських полонених.

За даними російського видання "Коммерсантъ", у Парижі може також відбутися двостороння зустріч Владіміра Путіна і Володимира Зеленського.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Народні депутати від "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт №2450, яким пропонують дозволити громадянам змінювати ім’я по батькові.

З 20 листопада водіїв штрафуватимуть за перевезення дітей без автокрісел — 510 гривень за перше порушення, 850 — за наступні протягом року.

У Вищому антикорупційному суді зачитали обвинувальний акт у справі екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, якому інкримінують незаконне відстрочення сплати податків компаніям депутата-втікача Олександра Онищенка.

Зеленський підписав закон про забезпечення вільного доступу громадян до узбережжя водойм.

Бориспільський суд відпустив Олега Ляшка, підозрюваного у насильстві щодо державного діяча, на поруки народних депутатів.

Українська правда
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