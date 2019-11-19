Військові збили безпілотник, який вибухнув під час падіння на землю
Українські військові на Донбасі збили безпілотний літальний апарат російських окупаційних військ, що летів над позиціями Об’єднаних сил на Горлівському напрямку.
Джерело: ООС
Деталі: БПЛА був збитий зі стрілецької зброї завдяки "діям спостерігачів та розрахунків чергових вогневих засобів".
У штабі стверджують, що безпілотник "уточнював побудову системи оборони та викривав систему вогню підрозділів ООС.
Дослівно: "При падінні на нежилому подвір'ї БПЛА здетонував, що може свідчити про небезпечний вантаж, яким ворог намагався уразити наших військових.
Залишки збитого БПЛА передано фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення та ідентифікації".
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