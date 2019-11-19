Военные сбили беспилотник, который взорвался при падении на землю
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Вторник, 19 ноября 2019, 21:01
Украинские военные на Донбассе сбили беспилотный летательный аппарат российских оккупационных войск, летевший над позициями Объединенных сил на Горловском направлении.
Источник: ООС
Детали: БПЛА сбит из стрелкового оружия благодаря "действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств".
В штабе утверждают, что беспилотник "уточнял построение системы обороны и обнаруживал систему огня подразделений ООС"
Дословно: "При падении на нежилом дворе БПЛА сдетонировал, что может свидетельствовать об опасном грузе, которым враг пытался поразить наших военных.
Остатки сбитого БПЛА переданы специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации".
Украинская правда
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