Военные сбили беспилотник, который взорвался при падении на землю

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Вторник, 19 ноября 2019, 21:01

Украинские военные на Донбассе сбили беспилотный летательный аппарат российских оккупационных войск, летевший над позициями Объединенных сил на Горловском направлении.

Источник: ООС

Детали: БПЛА сбит из стрелкового оружия благодаря "действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств".

В штабе утверждают, что беспилотник "уточнял построение системы обороны и обнаруживал систему огня подразделений ООС"

Дословно: "При падении на нежилом дворе БПЛА сдетонировал, что может свидетельствовать об опасном грузе, которым враг пытался поразить наших военных.

Остатки сбитого БПЛА переданы специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации".

 
ООС

Украинская правда
Темы: ООС беспилотник


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