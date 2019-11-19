Мінфін хоче покласти край "черговим траншам" МВФ до 2023 року

Міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що планує припинити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, щоб Україна з 2023 року забезпечувала себе сама.

Джерело: Оксана Маркарова на hromadske

Пряма мова: "Мій амбітний план – закінчити її (програму з МВФ – ред.), щоб у 2023 році у нас не стояло питання, коли ми отримаємо новий транш, а могли би себе забезпечувати…

Програма, над якою ми працюємо, має нам дозволити провести масу реформ, приватизацію, концесію та інші речі. Але і має дозволити нам вийти з неї по завершенні – як свого часу це змогла зробити Польща".

Що було раніше: 14 листопада в Україні почала працювати Місія Міжнародного валютного фонду.

16 листопада прем’єр Олексій Гончарук та міністерка фінансів Оксана Маркарова обговорили з місією МВФ в Україні умови відкриття нової 3-річної програми розширеного фінансування.

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