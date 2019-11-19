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Минфин хочет покончить с "очередными траншами" МВФ до 2023 года

Вторник, 19 ноября 2019, 22:25

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что планирует прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом, чтобы Украина с 2023 года обеспечивала себя сама.

Источник: Оксана Маркарова на hromadske

Прямая речь: "Мой амбициозный план - закончить ее (программу с МВФ - ред.), чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать...

Программа, над которой мы работаем, позволит нам провести массу реформ, приватизацию, концессию и другие вещи. Но также позволит нам выйти из нее по завершении - как в свое время это смогла сделать Польша".

Что было ранее: 14 ноября в Украине начала работать Миссия Международного валютного фонда.

16 ноября премьер Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова обсудили с миссией МВФ в Украине условия открытия новой 3-летней программы расширенного финансирования.

Напомним:

  • 13 октября в Нацбанке сообщили, что переговоры Украины с Международным валютным фондом о новой программе могут затормозиться из-за спора между государством и олигархом Игорем Коломойским за контроль над национализированным Приватбанком.
  • 13 ноября Коломойский заявил, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией. По его словам, финансирование из России может заменить кредиты от МВФ, который настаивает на антикоррупционных реформах, раздражающих укоренившиеся бизнес-интересы в Украине.

Темы: МинфинМВФ
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