Минфин хочет покончить с "очередными траншами" МВФ до 2023 года

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что планирует прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом, чтобы Украина с 2023 года обеспечивала себя сама.

Источник: Оксана Маркарова на hromadske

Прямая речь: "Мой амбициозный план - закончить ее (программу с МВФ - ред.), чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать...

Программа, над которой мы работаем, позволит нам провести массу реформ, приватизацию, концессию и другие вещи. Но также позволит нам выйти из нее по завершении - как в свое время это смогла сделать Польша".

Что было ранее: 14 ноября в Украине начала работать Миссия Международного валютного фонда.

16 ноября премьер Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова обсудили с миссией МВФ в Украине условия открытия новой 3-летней программы расширенного финансирования.

Напомним: