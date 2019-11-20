Данилюк жартував, коли пропонував американцю посаду міністра оборони

Колишній секретар Ради національної безпеки України Олександр Данилюк запевняє, що в жарт пропонував співробітникові Ради національної безпеки США - підполковнику Олександру Віндману - стати українським міністром оборони.

Джерело: The Daily Beast, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Данилюка: "Це явно був жарт". "Ми обидва посміхнулися і посміялися"

Деталі: За його словами, він пам'ятає лише про один випадок, коли вони з Віндманом обговорювали це питання.

У свою чергу американець Олександр Віндман говорить про три випадки, коли Данилюк пропонував йому посаду міністра оборони.

Пряма мова Віндмана: "Я американець... і я негайно відхилив ці пропозиції".

Деталі: Співробітник нацбезпеки США підкреслив, що ситуація здалася йому "дещо комічною", проте він не став на слуханнях в Конгресі кваліфікувати бесіду як жарт.

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