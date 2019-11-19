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Ексголова РНБО Данилюк пропонував підполковнику США очолити Міноборони

Вівторок, 19 листопада 2019, 20:18

Александр Віндман, підполковник армії США та експерт з питань України в Раді нацбезпеки, заявив, що йому пропонували посаду міністра оборони України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Віндман сказав під час відкритого слухання у Палаті представників в рамках розгляду справи про імпічмент.

Віндман засвідчив, що колись колишній голова Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк запропонував йому посаду міністра оборони України.

Він додав, що отримавши пропозицію, він доповів про це своїм керівникам і "відповідним контррозвідникам", а потім "забув про це".

"Я американець...Я негайно відхилив ці пропозиції", - сказав Віндман, додавши, що "вся ця концепція була досить комічною".

Віндман заявив, що його керівники ніколи не піднімали з ним питання про конфлікт інтересів, продовжуючи роботу з Радою національної безпеки після цієї пропозиції.

Під час слухань Віндман також заявив, що вважав "недоречною" телефонну розмову президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським.

Віндман вже давав свідчення за закритими дверима і раніше заявив, що із розмови йому стало зрозуміло, що Україна не отримає військову допомогу, поки не зробить те, що хотів Трамп.

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Теми: Олександр ДанилюкМіноборониСША
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