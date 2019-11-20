Данилюк шутил, когда предлагал американцу должность министра обороны

Бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк уверяет, что в шутку предлагал сотруднику Совета национальной безопасности США - подполковнику Александру Виндману - стать украинским министром обороны.

Источник: The Daily Beast, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Данилюка: "Это явно была шутка". "Мы оба улыбнулись и посмеялись"

Детали: По его словам, он помнит лишь об одном случае, когда они с Виндманом обсуждали этот вопрос.

В свою очередь американец Александр Виндман говорит о трех случаях, когда Данилюк предлагал ему пост министра обороны.

Прямая речь Виндмана: "Я американец... и я немедленно отклонил эти предложения".

Детали: Сотрудник нацбезопасности США подчеркнул, что ситуация показалась ему "несколько комичной", однако не стал на слушаниях в Конгрессе квалифицировать беседу как шутку.

Напомним: