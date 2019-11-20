Данилюк шутил, когда предлагал американцу должность министра обороны

35 просмотров
Среда, 20 ноября 2019, 02:25

Бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк уверяет, что в шутку предлагал сотруднику Совета национальной безопасности США - подполковнику Александру Виндману - стать украинским министром обороны.

Источник: The Daily Beast, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Данилюка: "Это явно была шутка". "Мы оба улыбнулись и посмеялись"

Детали: По его словам, он помнит лишь об одном случае, когда они с Виндманом обсуждали этот вопрос. 

В свою очередь американец Александр Виндман говорит о трех случаях, когда Данилюк предлагал ему пост министра обороны.

Прямая речь Виндмана: "Я американец... и я немедленно отклонил эти предложения".

Детали: Сотрудник нацбезопасности США подчеркнул, что ситуация показалась ему "несколько комичной", однако не стал на слушаниях в Конгрессе квалифицировать беседу как шутку. 

Напомним:

  • Александр Виндман, подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете нацбезопасности, заявил, что ему предлагали должность министра обороны Украины.

Темы: США Александр Данилюк Зеленский Трамп


powered by lun.ua
Материалы по теме
Волкер подтвердил, что не требовал расследования против Байдена  20 ноября 2019, 01:53
США отложили санкции против Huawei 20 ноября 2019, 01:03
Экс-глава СНБО Данилюк предлагал подполковнику США возглавить Минобороны 19 ноября 2019, 21:18
Все новости
Главные новости
Новости дня: баттл Тимошенко-Зеленский, "нормандский формат"
Суд отпустил Ляшко на поруки
Суд по Насирову за 10 минут заслушал обвинение, которое раньше читали 2 года
Бывшему нардепу Дзензерскому сообщили о подозрении: скрыл 4,7 миллиарда долгов
Все новости
советы

Лучше вам тщательно помыть свою эко-бутылку. И вот почему

Фото

45 мест, которые стоит посетить фанатам Гарри Поттера

еда

Как португальские паштейши вкусно приживаются в Украине

Поиск по сайту
Архив
Весь архів