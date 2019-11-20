Уряд спростив процедуру перетину лінії розмежування з окупованим Донбасом

Уряд спростив процедуру перетину лінії розмежування та порядок переміщення товарів громадянами.

Джерело: Урядовий портал, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, коментар речника ДПСУ "Українській правді"

Дослівно уряд: "20 листопада, у Всесвітній день дитини Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке дозволить спростити перетин лінії розмежування для підлітків, які змушені проживати на окупованій території Донецької та Луганської областей".

Дослівно МТОТ: "Зокрема, діти зможуть перетинати лінію розмежування у супроводі усиновителів, розширюється перелік документів, що ідентифікують (додається свідоцтво про народження та тимчасова посвідка при оформленні як внутрішнього так і закордонного паспортів).

Крім того спрощена процедура переміщення товарів через лінію розмежування фізичними особами. Усунене таке визначення, як "ручна поклажа".

Деталі: На запитання щодо того, чи означає це, що уряд відмовився від ужорсточення процедури перетину лінії розмежування, в Держприкордонслужбі повідомили, що наразі не буде норми щодо обов’язкової наявності у дітей паспорта, вони і далі зможуть перетинати КПВВ за свідоцтвом про народження.

Пряма мова речника ДПСУ Андрія Демченка: "Нові правила, які були розроблені раніше, передбачали норми спрощення а також посилення безпеки і виключення свідоцтва про народження із списку, за яким можна перетинати лінію розмежування (за виключенням окремих пунктів). Прийняті сьогодні зміни знову включають свідоцтво в перелік документів, за якими можна перетинати лінію".

Додатково: Роз’яснення щодо всіх норм, які були прийняті урядом, прикордонники повідомлять найближчим часом.

Що передувало: Уряд відтермінував на місяць зміну порядку перетинання лінії розмежування на тимчасово окуповані території Донбасу.