Уряд спростив процедуру перетину лінії розмежування з окупованим Донбасом
Уряд спростив процедуру перетину лінії розмежування та порядок переміщення товарів громадянами.
Джерело: Урядовий портал, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, коментар речника ДПСУ "Українській правді"
Дослівно уряд: "20 листопада, у Всесвітній день дитини Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке дозволить спростити перетин лінії розмежування для підлітків, які змушені проживати на окупованій території Донецької та Луганської областей".
Дослівно МТОТ: "Зокрема, діти зможуть перетинати лінію розмежування у супроводі усиновителів, розширюється перелік документів, що ідентифікують (додається свідоцтво про народження та тимчасова посвідка при оформленні як внутрішнього так і закордонного паспортів).
Крім того спрощена процедура переміщення товарів через лінію розмежування фізичними особами. Усунене таке визначення, як "ручна поклажа".
Деталі: На запитання щодо того, чи означає це, що уряд відмовився від ужорсточення процедури перетину лінії розмежування, в Держприкордонслужбі повідомили, що наразі не буде норми щодо обов’язкової наявності у дітей паспорта, вони і далі зможуть перетинати КПВВ за свідоцтвом про народження.
Пряма мова речника ДПСУ Андрія Демченка: "Нові правила, які були розроблені раніше, передбачали норми спрощення а також посилення безпеки і виключення свідоцтва про народження із списку, за яким можна перетинати лінію розмежування (за виключенням окремих пунктів). Прийняті сьогодні зміни знову включають свідоцтво в перелік документів, за якими можна перетинати лінію".
Додатково: Роз’яснення щодо всіх норм, які були прийняті урядом, прикордонники повідомлять найближчим часом.
Що передувало: Уряд відтермінував на місяць зміну порядку перетинання лінії розмежування на тимчасово окуповані території Донбасу.