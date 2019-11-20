Кабмин упростил процедуру пересечения линии разграничения на Донбассе

Правительство упростило процедуру пересечения линии разграничения и порядок перемещения товаров гражданами.

Источник: Правительственный портал, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, комментарий спикера Госпогранслужбы "Украинской правде"

Дословно Кабмин: "20 ноября, во Всемирный день ребенка Кабинет министров принял решение, которое позволит упростить пересечение линии разграничения для подростков, вынужденных проживать на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей".

Дословно МВОТ: "В частности, дети смогут пересекать линию разграничения в сопровождении усыновителей, расширяется перечень документов, идентифицирующих (прилагается свидетельство о рождении и временный вид при оформлении как внутреннего так и заграничного паспортов).

Кроме того упрощенная процедура перемещения товаров через линию разграничения физическими лицами. Устранено такое определение, как "ручная кладь".

Детали: На вопрос о том, означает ли это, что правительство отказался от ужесточения процедуры пересечения линии разграничения, в Госпогранслужбе сообщили, что пока не будет нормы об обязательном наличии у детей паспорта, они и дальше смогут пересекать КПВВ по свидетельству о рождении.

Прямая речь спикера ГПСУ Андрея Демченко: "Новые правила, которые были разработаны ранее, предусматривали нормы упрощения, а также усиление безопасности и исключение свидетельства о рождении из списка, по которому можно пересекать линию разграничения (за исключением отдельных пунктов). Принятые сегодня изменения снова включают свидетельство в перечень документов, по которым можно пересекать линию".

Дополнительно: Разъяснение о всех нормах, которые были приняты правительством, пограничники сообщат в ближайшее время.

Что было ранее: Правительство отсрочило на месяц изменение порядка пересечения линии разграничения на временно оккупированных территориях Донбасса.