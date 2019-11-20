Мінсоцполітики: Баженков не мав права зупиняти виплати лікарняних і допомог

Міністерство соціальної політики заявило, що неправомірно поновлений на посаді голови Фонду соцстрахування Євген Баженков не мав права приймати рішення про припинення виплат матеріального забезпечення, і гарантувало поновити перерахування коштів.

Джерело: заява міністерства на Урядовому порталі

Пряма мова: "Пан Баженков не був уповноважений приймати такі рішення, тому що не було засідання комісії по його поновленню. Рішення щодо призупинення виплат може приймати лише правління Фонду, яке не збиралось.

Міністерство соціальної політики вважає цю ситуацію неприйнятною і докладе всіх зусиль для якомога швидшого її вирішення та гарантує поновлення виплат.

Станом на сьогодні залишки на рахунку Фонду становлять 429.4 млн грн, що є достатнім для здійснення необхідних поточних виплат".

Деталі: У Мінсоцполітики також повідомили, що Печерський суд Києва повернув Євгену Баженкову посаду керівника Фонду минулого тижня. Проте він був зареєстрований державним реєстратором "навіть без повного тексту рішення".

18 листопада Мінсоцполітики звернулося до Міністерства юстиції з проханням скасувати дії державного реєстратора щодо запису в ЄДРПОУ Баженкова як директора Фонду.

Що було раніше: 20 листопада сало відомо, що Фонд соціального страхування призупинив виплати лікарняних і допомог вагітним і породіллям.

Голова виконавчої дирекції Фонду Євген Баженков пояснив, що заплановані на рік видатки вичерпано 19 листопада, а кошти, які є на рахунках, Фонд не має права перераховувати до внесення змін у річний бюджет.