Арахамія – місцевій владі: Якщо нагинатимуть з Києва, "трахнемо їх як слід"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав народних депутатів "Слуги народу", які їздять у регіони, збирати інформацію та доповідати фракції про "договорняки" з Києвом, і звертатися в правоохоронні органи.

Джерело: брифінг глави фракції 21 листопада

Пряма мова: "Я приїзжаю в Миколаїв, зустрічаюсь в очільника ОДА на нараді з силовиками і кажу: якщо хтось вам з Києва буде дзвонити і казати, туди не ходи, це не роби, це не розслідуй, телефонуйте особисто мені, і ми їх трахнемо як слід...

Ця феодальна країна, де місцеві князьки кажуть, ми в Києві домовились, занесли комусь і нас не можна чіпати – цього вже не буде.

Тому я кажу, всі депутати, які їздять в регіони, повинні цю інформацію збирати, приїзжати і доповідати. Навіть якщо це не їхні повноваження, хай пишуть запити в правоохоронні органи".

Що було раніше: 12 листопада Арахамія висловив своє ставлення до виключення нардепів з фракції за неголосування: "Краще всередині трахатись щодо всіх можливих питань, але в кінці виходити в зал і голосувати, ніж зараз відрізати всіх, хто проти, і залишити бутікову фракцію в 180 осіб, а потім бігати і думати, де взяти ще 46 голосів".

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