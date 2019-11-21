Смерть ветерана АТО від побоїв: підозрюваним світить довічне

Двом підозрюваним у жорстокому побитті сімейної пари у Києві, що призвело до смерті чоловіка – ветерана АТО Ігоря Панова, змінили підозру на умисне вбивство.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Дослівно прокуратура: "У четвер, 21 листопада, підозрюваним у присутності захисників повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри".

Деталі: Раніше дії затриманих були кваліфіковані як замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений за попередньою змовою групою осіб. У зв’язку з тим, що один з потерпілих (ветеран АТО) 20 листопада помер у лікарні від спричинених тілесних ушкоджень, дії підозрюваних додатково кваліфікували як умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб (п.12 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Тепер затриманим, які наразі перебувають під вартою, загрожує серйозніше покарання.

Пряма мова Максимець: "За замах на вбивство засуджують не більше ніж на 2/3 від передбаченого санкцією статті покарання. Оскільки на сьогодні підозрюваним, окрім замаху на вбивство, інкримінують також закінчений злочин, їм реально загрожує до 15 років позбавлення волі або найвища міра покарання – довічне ув'язнення".

Що передувало: Напередодні жорстоко побитий в ніч на 10 листопада ветеран АТО Ігор Панов помер у лікарні.

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