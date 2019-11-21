Смерть ветерана АТО від побоїв: підозрюваним світить довічне
Двом підозрюваним у жорстокому побитті сімейної пари у Києві, що призвело до смерті чоловіка – ветерана АТО Ігоря Панова, змінили підозру на умисне вбивство.
Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі "Українській правді"
Дослівно прокуратура: "У четвер, 21 листопада, підозрюваним у присутності захисників повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри".
Деталі: Раніше дії затриманих були кваліфіковані як замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений за попередньою змовою групою осіб. У зв’язку з тим, що один з потерпілих (ветеран АТО) 20 листопада помер у лікарні від спричинених тілесних ушкоджень, дії підозрюваних додатково кваліфікували як умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб (п.12 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України).
Тепер затриманим, які наразі перебувають під вартою, загрожує серйозніше покарання.
Пряма мова Максимець: "За замах на вбивство засуджують не більше ніж на 2/3 від передбаченого санкцією статті покарання. Оскільки на сьогодні підозрюваним, окрім замаху на вбивство, інкримінують також закінчений злочин, їм реально загрожує до 15 років позбавлення волі або найвища міра покарання – довічне ув'язнення".
Що передувало: Напередодні жорстоко побитий в ніч на 10 листопада ветеран АТО Ігор Панов помер у лікарні.
Передісторія:
- На Ігоря Панова з позивним "Хан" та його дружину напали в ніч на неділю, 10 листопада.
- Сусіди знайшли їх без свідомості, з проломленими головами у під’їзді власного будинку на вулиці академіка Кіпріанова.
- У поліції розповіли, що син, посварившись по телефону з матір’ю, приїхав до неї і намагався її побити. За жінку вступився вітчим. Пасинок покликав свого друга, і вони, з дерев’яною битою та молотком, напали на подружжя.
- Постраждалих госпіталізували у тяжкому стані.
- Святошинський районний суд Києва взяв під варту на 2 місяці без альтернативи внесення застави двох підозрюваних у жорстокому нападі на ветерана АТО Ігоря Панова і його дружину: сина потерпілої і його друга 1989 і 1990 народження.
- Самі підозрювані провину і будь-яку причетність до цього злочину не визнають.
- Були призначені судово-медичні експертизи. У тому числі експертиза ДНК.