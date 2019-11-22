У Пентагоні обіцяють найближчім часом переказати залишок військової допомоги для України

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П'ятниця, 22 листопада 2019, 05:44

Міністерство оборони США планує передати залишок коштів протягом наступних кількох тижнів. 

Джерело: "Голос Америки"

Даталі: Лора Купер, топ-чиновник Міністерства оборони США, яка безпосередньо опікується питаннями військової допомоги Україні, пояснила, що після того, як 11 вересня була розблокована військова допомога Україні, у Пентагоні невтомно працювали, щоб встигнути надати ці гроші для допомоги українцям. Їм вдалося забезпечити виділення 86% цих коштів до кінця фіскального року.

Вона пояснила, що завдяки положенню у бюджетній резолюції, Пентагон зможе забезпечити виділення аналогічної невитраченій суму пізніше і Україна отримає усю допомогу, яка була закладена у бюджет 2019-го року у рамках фонду Ініціатива безпекової допомоги Україні.

Більше деталей: До кінця фіскального року у США, 1 жовтня, Пентагон надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених американським Конгресом у Оборонний бюджет США на 2019-ий рік. 

Цього тижня чотири сенатори-демократи звернулися із листом до міністра оборони США Марка Еспера, висловлюючи занепокоєння щодо недоотримання Україною усієї суми.

Пряма мова: "Ми асигнували ці гроші. Вони мали бути витрачені протягом минулого фіскального року, до 1 жовтня. Вже добігає кінця листопад, а гроші все ще не витрачені", - сказав сенатор-демократ Дік Дурбін.

"Це гроші, які мають бути витрачені на критично важливе військове устаткування, щоб захисти Україну. Зараз ми говоримо про 15-20% усіх грошей, які все ще в Пентагоні. Після всієї цієї публічності, важко уявити, що Адміністрація Трампа не дає ці гроші Україні".




Теми: США ООС


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