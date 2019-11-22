Бахматюка оголосили в розшук
Ексвласника VAB Банку Олега Бахматюка оголосили у національний розшук.
Джерело: МВС, Олег Бахматюк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"
Деталі: У базі розшуку датою зникнення значиться четвер, 21 листопада.
Бахматюка розшукує Національне антикорупційне бюро.
Водночас, Бахматюк повідомив, що він у справах за кордоном і готовий спілкуватися зі слідчими через адвокатів або через відеозв'язок.
Він також зазначив, що про підозру йому не повідомляли і повістки він не отримував: "Не можна вручати підозру, повісивши її на стовпі".
Реакція Бахматюка: "Це чергова маніпуляція. Наші міжнародні адвокати здивовані такою позицією. Є адвокати, є мої права як громадянина України. Ми готові спілкуватися зі слідчими, надавати документи. Хочемо розуміння процесу і конструктивного діалогу".
Що передувало: 13 листопада Антикорупційне бюро повідомило власнику VAB Банку Бахматюку та ексголові правління фінустанови Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.
Бахматюка підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ст.191 ч.5) та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст.209 ч.3).
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Передісторія:
- У жовтні 2014 року Нацбанк виділив "ВіЕйБі Банку" стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. ВіЕйБі належав власнику аграрного холдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.
- В листопаді 2014 року НБУ визнав банк неплатоспроможним.
- 11-12 листопада 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили 8 особам про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту.
- 12 листопада Бахматюк заявив, що планує повернутися в Україну.