Бахматюка оголосили в розшук

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П'ятниця, 22 листопада 2019, 13:30
truth-about-bakhmatuk.com.ua

Ексвласника VAB Банку Олега Бахматюка оголосили у національний розшук. 

Джерело: МВС, Олег Бахматюк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: У базі розшуку датою зникнення значиться четвер, 21 листопада.

Бахматюка розшукує Національне антикорупційне бюро.

 
скріншот запису в розушовій базі МВС

Водночас, Бахматюк повідомив, що він у справах за кордоном і готовий спілкуватися зі слідчими через адвокатів або через відеозв'язок.

Він також зазначив, що про підозру йому не повідомляли і повістки він не отримував: "Не можна вручати підозру, повісивши її на стовпі".

Реакція Бахматюка: "Це чергова маніпуляція. Наші міжнародні адвокати здивовані такою позицією. Є адвокати, є мої права як громадянина України. Ми готові спілкуватися зі слідчими, надавати документи. Хочемо розуміння процесу і конструктивного діалогу".

Що передувало: 13 листопада Антикорупційне бюро повідомило власнику VAB Банку Бахматюку та ексголові правління фінустанови Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.

Бахматюка підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ст.191 ч.5) та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст.209 ч.3).

Знати більше: Як одним підписом зруйнувати справу проти Бахматюка на 1,2 мільярда 

Справа Бахматюка. Чому НАБУ затримало екс-заступника Гонтаревої та банкірів бізнесмена

Передісторія:

  • У жовтні 2014 року Нацбанк виділив "ВіЕйБі Банку" стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. ВіЕйБі належав власнику аграрного холдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.
  • В листопаді 2014 року НБУ визнав банк неплатоспроможним.
  • 11-12 листопада 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили 8 особам про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту.
  • 12 листопада Бахматюк заявив, що планує повернутися в Україну.

Українська правда
Теми: Бахматюк розшук НАБУ


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