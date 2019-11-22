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Корнієнко пояснив, чому вигнали Скороход і Полякова, але не чіпають Дубінського

П'ятниця, 22 листопада 2019, 14:05

Керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко сподівається, що більше не буде приводів виганяти депутатів із парламентської фракції.

Про це він сказав в інтерв’ю НВ у відповідь на запитання, скількох іще депутатів фракція готова вигнати після Антона Полякова й Анни Скороход без загрози для існування монобольшості.

"Монобільшість – 226 осіб. Арифметика каже, що ще 24. Але нам би не хотілося. Будемо сподіватися, що далі не буде приводів", – сказав Корнієнко.

Однією з претензій до Анни Скороход було те, що вона нібито пропонувала гроші колегам. На запитання, скільки таких випадків було, голова партії відповів: "Десятки випадків".

А на запитання, скільки разів депутати "Слуги народу" брали гроші, Корнієнко сказав: "Якби у нас була така інформація, процесуально підтверджена, то ці депутати ходили б на допити в НАБУ".

Керівник партії також заперечив слова Скороход, що депутатам "Слуги народу" платять гроші в конвертах: "Ні, платять в касах і на картку. У касі Верховної Ради, зрозуміло".

Антону Полякову Корнієнко дорікнув за неконструктивну поведінку.

Говорячи про проблемні випадки щодо голосувань, він сказав: "Це не тому, що Баба Яга проти: Корнієнко з Арахамією вирішили, що за це голосувати не будемо. Так може вирішити умовний Антон Поляков. Але тоді він потрапляє під правило "70 на 30" (якщо 70% фракції підтримали законопроект, то і інші повинні проголосувати "За" – ред. ]. Тому фракція його виключила, я так думаю".

"Хочу сказати політкоректно: грантові проекти малюють діаграми (голосувань більшості), однак вони стосуються всіх рішень. А у нас є сигнальні голосування по 60 законопроектах. Поляков в них – чемпіон по "проти", "утримався" і "не голосував". Так себе може вести депутат, який будує власну політичну кар'єру. А ось член фракції повинен вести себе більш конструктивно", – додав Корнієнко.

На зауваження, що Олександр Дубінський також прагне побудувати політичну кар'єру й поводиться некоректно, голова партії "Слуга народу" відповів: "При цьому він голосує. Але і багато часу відсутній. Треба з’ясувати: чи з поважних причин?".

"Не варто звертати увагу на емоційні речі і на його поведінку. Потрібно мати на увазі його причетність до рішень фракції і обґрунтованість його медійних і блогерських дій. Більшість із них обґрунтована. Він використовує зрозумілий для нього механізм як для медійника – привернення уваги", – заявив Корнієнко.

На слова про те, що Дубінський голосує приблизно так само, як і фракція "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука, він відповів: "Це треба додатково проаналізувати. Щодо сигнальних законів такої інформації не було".

Журналіст загадав про інформацію, що Дубінського збиралися виключити з фракції, якщо він не проголосує в першому читанні за ринок землі.

Корнієнко відрізав: "У нас немає такої позиції "якщо". На засіданні фракції щодо ринку землі, на якому був присутній президент, не було погроз або ламання через коліно. Президент пояснив свою позицію. І депутати послухали. Дубінський не прийшов на це засідання, проте проголосував".

Передісторія:

  • Олександр Дубінський працював на каналі "1+1", у програмах "Гроші" і "Українські сенсації".
  • Нещодавно стало відомо, що Дубінський і його родина володіють 24 квартирами загальною площею 2000 кв м, земельними ділянками площею 70 соток та 17 автомобілями. Загальна вартість майна складає 2,5 млн дол.
  • Міський голова Дніпра Борис Філатов заявляв, що на Дубинського має вплив олігарх Ігор Коломойський. 
  • На парламентських виборах 2019 року кандидат у депутати Володимир Садовнік заявляв, що у Київській області масово підкуповують виборців за 500 гривень на користь Дубінського.
  • 15 листопада фракція "Слуга народу" вирішила виключити народних депутатів Анну Скороход і Антона Полякова.
  • 20 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував призупинити членство депутата Романа Іванісова у фракції на час перевірки інформації про його судимість за зґвалтування неповнолітньої.

Теми: Слуга народуВерховна Рада
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