Арахамія хоче виключити Іванісова зі "cлуг" на час перевірки судимості

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Середа, 20 листопада 2019, 22:31

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував призупинити членство народного депутата Романа Іванісова у фракції "Слуга народу" на час перевірки інформації про його судимість.

Джерело: Давид Арахамія у Facebook, Роман Іванісов у Facebook

Пряма мова Арахамії: "Вважаю, що йому потрібно призупинити членство в партії "Слуга народу" та фракції на час проведення всебічної перевірки та з‘ясування всіх обставин даного інциденту...

Ми маємо зараз на руках (Іванісова – ред.) довідку про несудимість та непідтверджену інформацію щодо вироку та відбутого покарання. 

Чекаємо на підтвердження чи спростування цієї інформації від відповідних органів".

Деталі: В середу ввечері Іванісов написав у Facebook, що призупинив своє членство у фракції на час перевірки.

Дослівно Іванісов: "Аби не ставити під удар репутацію всього колективу, я прийняв рішення призупинити своє членство у фракції на час перевірки оприлюдненої в ЗМІ інформації...

Але вже скоро я буду готовий оприлюднити достовірні докази того, що це спланована інформаційна атака проти мене через мою антикорупційну діяльність. Вже зовсім скоро ви дізнаєтеся і прізвище замовника".

Передісторія:

  • Екснардеп колишній "радикал" Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі оприлюднив інформацію, що народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов у середині 90-х років був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.
  • Іванісов у Facebook назвав цю інформацію "чорнухою" і "заказухою" і оприлюднив довідку про відсутність судимості.
  • Генпрокурор Руслан Рябошапка підтвердив, що народний депутат "Слуги народу" Роман Іванісов має погашену судимість за обвинуваченням у зґвалтуванні: "Перевірка була здійснена не Генеральною прокуратурою, а відповідними органами. Його судимість погашена, тому вважається, що людина не судима на даний момент".
  • Водночас у ГПУ заявили, що несудимість Іванісова, про яку заявив Рябошапка, не підтверджена відомством і перевірка ще триває.

Погашення судимості означає, що судимість особи втратила своє правове значення і така особа в подальшому не може зазнавати правообмежень кримінально-правового і загальноправового характеру.

Українська правда
Теми: Слуга народу Арахамія


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