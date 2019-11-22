Луценко: "Слуга народу" фігурує у справі про вбивство майданівця, 24 рази дзвонив "тітушці"

Екснардеп Ігор Луценко заявляє, що нинішній депутат від "Слуги народу" Сергій Литвиненко фігурує у провадженні щодо вбивства активіста Юрія Вербицького під час Майдану, зокрема, він 24 рази говорив по телефону з координатором "тітушок".

Джерело: пост Луценка у Facebook, помічник Литвиненка Лариса Ткач у коментарі УП

Пряма мова: "До вашої уваги – фото з матеріалів кримінального провадження щодо вбивства Юрія Вербицького, котре зараз досліджується у Бориспільському суді.

Пам'ятаєте такого депутата Сергія Литвиненка, котрий попався на кнопкодавстві, і котрого я тоді впізнав як особу, чиє прізвища фігурує у матеріалах кримінального провадження щодо мого викрадення?

Він довгий час керував одним із спиртзаводів, котрі, як кажуть, донедавна контролював кримінальний авторитет Чеба (Олексій Чеботарьов). Чеба під час Майдану фінансував тітушок, зокрема Крисіна, а також тих, хто викрадав нас з Вербицьким.

Так от, у час цього злочину такий собі Щинкін, права рука Чеби по найделікатнішим завданням, 24(!) рази розмовляв з Литвиненком".

Деталі: За словами Луценка, приблизно так само активно Щинкін дзвонив тітушкам з групи безпосередніх викрадачів його та Вербицького, а також організатору злочину Віктору Зубрицькому.

Луценко зіронізував, що "немає сумнівів, що в ті криваві ночі Литвиненко 24 рази спілкувався з тими бандитами виключно для того, щоб відмовити їх від нехороших справ".

Помічник Литвиненка Лариса Ткач заявила УП, що "нардепа у чомусь обвинуватити може лише прокуратура, і що він не буде брати участі у чужих іграх і розганяти фейки".

Вона також додала, що наразі Литвиненко перебуває у відрядженні.

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