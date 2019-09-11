"Слугу народу" спіймали на кнопкодавстві в другому ряду
3 вересня народний депутат-мажоритарник від "Слуги народу" Сергій Литвиненко проголосував за іншого "слугу", ймовірно Олександра Скічка.
Джерело: Громадський рух "Чесно".
Дослівно: "Порушником виявився нардеп від "Слуги народу", мажоритарник з округу №156 на Рівненщині (Березнівський, Костопільський та Сарненський райони) Сергій Литвиненко. Він кнопкодавив, ймовірніше за все, за іншого "слугу"-мажоритарника — Олександра Скічка (округ №197, Черкащина). Фраза "ймовірніше за все" означає, що це місце офіційно закріплене за Скічком, проте є ймовірність, що у слоті його пульта могла перебувати картка іншого депутата".
Деталі: Факт кнопкодавства мав місце 3 вересня о 17:52, під час голосування за включення до порядку денного законопроекту про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції (щодо уповноважених ВРУ) та його направлення до Конституційного суду.
Примітно, що того ж дня, 3 вересня, вже після кнопкодавства Литвиненко опублікував пост у Facebook, де наголосив, що "Слуга народу" запровадить позбавлення нардепа мандата за кнопкодавство.
Передісторія:
- 10 вересня рух "Чесно" зафіксував першого кнопкодава 9 скликання. Мажоритарник-самовисуванець із Донеччини Олександр Ковальов проголосував за свого колегу при розгляді президентського законопроекту про імпічмент.
- Пізніше в "Чесно" заявили, що Ковальов погрожував їхнім аналітикам.
- Голова партії "Слуга народу", спікер Верховної Ради Дмитро Разумков назвав неприпустимим кнопкодавство у новому скликанні парламенту.
- Верховна Рада направила на розгляд до Конституційного суду президентський законопроект про внесення змін до статті 81 Конституції щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України.
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