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"Слугу народу" спіймали на кнопкодавстві в другому ряду  

Середа, 11 вересня 2019, 15:45
Слугу народу спіймали на кнопкодавстві в другому ряду  

3 вересня народний депутат-мажоритарник від "Слуги народу" Сергій Литвиненко проголосував за іншого "слугу", ймовірно Олександра Скічка.

Джерело: Громадський рух "Чесно".

Дослівно: "Порушником виявився нардеп від "Слуги народу", мажоритарник з округу №156 на Рівненщині (Березнівський, Костопільський та Сарненський райони) Сергій Литвиненко. Він кнопкодавив, ймовірніше за все, за іншого "слугу"-мажоритарника — Олександра Скічка (округ №197, Черкащина). Фраза "ймовірніше за все" означає, що це місце офіційно закріплене за Скічком, проте є ймовірність, що у слоті його пульта могла перебувати картка іншого депутата".

Деталі: Факт кнопкодавства мав місце 3 вересня о 17:52, під час голосування за включення до порядку денного законопроекту про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції (щодо уповноважених ВРУ) та його направлення до Конституційного суду.

 
Сергій Литвиненко та Олександр Скічко (фото з Facebook)
 
Фото: Чесно
 
Фото: Чесно

Примітно, що того ж дня, 3 вересня, вже після кнопкодавства Литвиненко опублікував пост у Facebook, де наголосив, що "Слуга народу" запровадить позбавлення нардепа мандата за кнопкодавство.

 

Передісторія:

  • 10 вересня рух "Чесно" зафіксував першого кнопкодава 9 скликання. Мажоритарник-самовисуванець із Донеччини Олександр Ковальов проголосував за свого колегу при розгляді президентського законопроекту про імпічмент.
  • Пізніше в "Чесно" заявили, що Ковальов погрожував їхнім аналітикам.
  • Голова партії "Слуга народу", спікер Верховної Ради Дмитро Разумков назвав неприпустимим кнопкодавство у новому скликанні парламенту.      
  • Верховна Рада направила на розгляд до Конституційного суду президентський законопроект про внесення змін до статті 81 Конституції щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуВерховна Рада
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