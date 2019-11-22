Справи Майдану: в ГПУ переконують, що слідство не зупинятиметься

До органів досудового розслідування буде скеровано 114 проваджень щодо злочинів, пов’язаних з подіями Євромайдану, слідство не зупинятиметься.

Джерело: Генпрокуратура

Дослівно: "У зв’язку із закінченням строку повноважень досудового розслідування органами прокуратури 114 проваджень щодо злочинів, пов’язаних з масовими протестами у 2013-2014 рр., будуть скеровані до органів досудового розслідування".

Деталі: У ГПУ зазначають, що при цьому прокурори спеціально створеного департаменту процесуального керівництва в цих провадженнях зможуть проводити невідкладні процесуальні дії для розслідування, поки не завершиться передача матеріалів справ до відповідних органів.

Так, до Державного бюро розслідувань, в якому вже створили спеціальний слідчий підрозділ для розслідування злочинів, пов’язаних з подіями на Майдані у 2013-2014 рр., відійде 50 проваджень, ще 43 – до Національного антикорупційного бюро. Решта проваджень будуть передані – до органів Національної поліції, СБУ та Державної податкової служби.

Чому це важливо: Ключове значення має прийняття Верховною Радою закону щодо удосконалення роботи ДБР, який дозволить слідчим прокуратури, що працювали над вказаними провадженнями, перейти до відповідного підрозділу ДБР у спрощеному порядку. Це забезпечило б більш ефективне подальше розслідування цих злочинів.

Що відбулося раніше: Адвокатка Євгенія Закревська оголосила голодування через нерозглянуту парламентом поправку до законопроєкту про ДБР, яка має дозволити слідчим у справах Майдану поновити розслідування.