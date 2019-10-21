Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справи Майдану: Рябошапка ліквідував прокурорське управління і створив департамент

Понеділок, 21 жовтня 2019, 22:00

У Генеральній прокуратурі з’явився Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013-2014 років.

Джерело: Генпрокуратура

Деталі: Згідно з наказом генпрокурора Руслана Рябошапки 21 жовтня, прокурорське управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії буде ліквідовано.

Зазначене управління входило до Департаменту з нагляду за Державним бюро розслідувань.

Натомість буде створено Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках.

У новому Департаменті буде три відділи, але не вказано, які саме.

Раніше про те, що справи про розстріли на Майдані перейдуть за підслідністю від Управління спецрозслідувань Генпрокуратури до Державного бюро розслідувань повідомляв перший заступник генпрокурора Віталій Касько.

Крім того, за його словами, справи про економічні злочини стосовно колишніх високопосадовців розслідуватиме Національне антикорупційне бюро.

Також 9 вересня Рябошапка наголошував на необхідності аудиту справ про злочини проти учасників "Революції гідності".

Передісторія:

  • У справі Майдану є кілька епізодів застосування насильства до протестувальників та журналістів. У ніч на 30 листопада 2013 року у центрі Києва жорстоко розігнали мітингувальників – переважно студентів.
  • 19 січня 2014 року загострилася ситуація сутичками на Грушевського – і 22 січня сталися перші жертви.
  • 18 лютого в урядовому кварталі відбулися криваві сутички, 20 лютого 2014 року на Майдані розстріляли людей.
  • До "Небесної сотні" – загиблих тоді протестувальників – відносять понад 100 осіб.
  • Організатори масових вбивств мітингувальників досі не названі та не покарані.

Читайте також: 10 злочинів проти Євромайдану. Як триває розслідування

Справи Майдану. Розслідувати не можна закрити

У новині виправлена назва ліквідованого управління. Воно не має стосунку до управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури, яким керує Сергій Горбатюк.

Ліквідоване - управління прокурорів, підрозділ Горбатюка - управління слідчих.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураМайдан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
Усі новини...
Реклама: