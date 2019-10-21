Справи Майдану: Рябошапка ліквідував прокурорське управління і створив департамент

У Генеральній прокуратурі з’явився Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013-2014 років.

Джерело: Генпрокуратура

Деталі: Згідно з наказом генпрокурора Руслана Рябошапки 21 жовтня, прокурорське управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії буде ліквідовано.

Зазначене управління входило до Департаменту з нагляду за Державним бюро розслідувань.

Натомість буде створено Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках.

У новому Департаменті буде три відділи, але не вказано, які саме.

Раніше про те, що справи про розстріли на Майдані перейдуть за підслідністю від Управління спецрозслідувань Генпрокуратури до Державного бюро розслідувань повідомляв перший заступник генпрокурора Віталій Касько.

Крім того, за його словами, справи про економічні злочини стосовно колишніх високопосадовців розслідуватиме Національне антикорупційне бюро.

Також 9 вересня Рябошапка наголошував на необхідності аудиту справ про злочини проти учасників "Революції гідності".

Передісторія:

У справі Майдану є кілька епізодів застосування насильства до протестувальників та журналістів. У ніч на 30 листопада 2013 року у центрі Києва жорстоко розігнали мітингувальників – переважно студентів.

19 січня 2014 року загострилася ситуація сутичками на Грушевського – і 22 січня сталися перші жертви.

18 лютого в урядовому кварталі відбулися криваві сутички, 20 лютого 2014 року на Майдані розстріляли людей.

До "Небесної сотні" – загиблих тоді протестувальників – відносять понад 100 осіб.

Організатори масових вбивств мітингувальників досі не названі та не покарані.

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Справи Майдану. Розслідувати не можна закрити

У новині виправлена назва ліквідованого управління. Воно не має стосунку до управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури, яким керує Сергій Горбатюк.

Ліквідоване - управління прокурорів, підрозділ Горбатюка - управління слідчих.