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Прем'єр-Ліга: "Динамо" в Києві громить ФК "Маріуполь"

Неділя, 24 листопада 2019, 17:58

У матчі 15 туру української Прем'єр-Ліги київське "Динамо" з рахунком 3:0 розібралося з ФК "Маріуполь".

Матч пройшов у неділю 24 листопада на НСК "Олімпійський".

З хвилини 15-ї першого тайму кияни мали тотальну ігрову перевагу і з десяток гольових моментів біля воріт гостей. Рахунок був відкритий ще в першому таймі. Після класної передачі від Віктора Циганкова Віталій Буяльський з метрів восьми пробив під поперечку воріт - 1:0.

До завершення першого тайму воротар маріупольців Євгеній Гальчук кілька разів рятував свою команду після ударів Буяльського та Миколенка.

У другому таймі знову повна перевага динамівців. Чудово у кількох епізодах знову відіграв Гальчук. Після удару Сергія Сидорчука ворота "Маріуполя" рятує стійка воріт.

 

На 77-й хвилині "Динамо" забиває другий гол. Після пасу від Володимира Шепелєва Циганков з кількох метрів спокійно переправив м`яча у ворота - 2:0. Через чотири хвилини рахунок стає розгромним. Після пасу від Сидорчука Беньямін Вербич переграє Гальчука - 3:0.

До закінчення матчу "Динамо" продовжувало атакувати, а в маріупольців майже не було моментів біля воріт Георгія Бущана. Можна згадати лише удар В`ячеслава Чурка в першому таймі. У другому таймі Бущан не дав залетіти м`ячу у кут воріт після подачі кутового.

Інші матчі 15 туру завершилися з такими результатами: "Шахтар" - "Львів" - 4:1, "Олександрія" - "Зоря" - 1:0, "Дніпро-1" - "Ворскла" - 1:0, "Карпати" - "Олімпік" - 1:2, "Колос" - "Десна" - 2:0.

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Микола Аврамчук, УП
Теми: футбол
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