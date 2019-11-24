Премьер-лига: "Динамо" в Киеве громит ФК "Мариуполь"

В матче 15 тура украинской Премьер-Лиги киевское "Динамо" со счетом 3:0 разобралось с ФК "Мариуполь".

Матч прошел в воскресенье 24 ноября на НСК "Олимпийский".

С минуты 15-й первого тайма киевляне имели тотальное игровое преимущество и с десяток голевых моментов у ворот гостей. Счет был открыт еще в первом тайме. После классной передачи от Виктора Цыганкова Виталий Буяльский метров с восьми пробил под перекладину ворот - 1:0.

До завершения первого тайма вратарь мариупольцев Евгений Гальчук несколько раз спасал свою команду после ударов Буяльского и Миколенко.

Во втором тайме снова полное преимущество динамовцев. Прекрасно в нескольких эпизодах снова сыграл Гальчук. После удара Сергея Сидорова ворота "Мариуполя" спасает стойка ворот.

На 77-й минуте "Динамо" забивает второй гол. После паса от Владимира Шепелева Цыганков с нескольких метров спокойно переправил мяч в ворота - 2:0. Через четыре минуты счет становится разгромным. После паса от Сидорова Беньямин Вербич переигрывает Гальчука - 3 0.

До окончания матча "Динамо" продолжало атаковать, а у мариупольцев почти не было моментов у ворот Георгия Бущана. Можно вспомнить лишь удар Вячеслава Чурко в первом тайме. Во втором тайме Бущан не дал залететь мячу в угол ворот после подачи углового.

Другие матчи 15 тура завершились с такими результатами: "Шахтер" - "Львов" - 4:1, "Александрия" - "Заря" - 1:0, "Днепр-1" - "Ворскла" - 1:0, "Карпаты" - "Олимпик" - 1:2, "Колос" - "Десна" - 2:0.