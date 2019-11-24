Електронні водійські права з'являться вже у грудні – Федоров

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Неділя, 24 листопада 2019, 21:30

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевняє, що електронними водійськими правами можна буде користуватися вже у грудні.

Джерело: Федоров в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Два-три тижні до нового року вже можна буде насолоджуватися електронними правами".

"Додаток вже тестується. Тобто я його вже бачив. Кожного дня у нас є зустрічі регулярні з нашими розробниками, з нашою командою. Тобто все на виході. Мені здається, що у перших числах грудня у нас буде вже все готово до релізу. Ми будемо чекати гарної нагоди для того, щоб провести таку велику презентацію, щоб багато людей про це дізналися. Я думаю, що це, можливо, буде на презентації "100 днів роботи уряду". Тобто це середина грудня. Але на початку грудня вже все буде готово".

Деталі: Федоров також повідомив, що рівень покриття України інтернетом доходить до 70%, і до 2022 року має становити 90-100%.

Теми: авто діджиталізація


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