Электронные водительские права появятся уже в декабре – Федоров

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Воскресенье, 24 ноября 2019, 21:30

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров уверяет, что электронными водительскими правами можно будет пользоваться уже в декабре.

Источник: Федоров в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Две-три недели до нового года уже можно будет наслаждаться цифровыми правами".

"Приложение уже тестируется. То есть я его уже видел. Каждый день у нас есть встречи регулярные с нашими разработчиками, с нашей командой. То есть все на выходе. Мне кажется, что в первых числах декабря у нас будет уже все готово к релизу. Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую ​​большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, на презентации "100 дней работы правительства". То есть это середина декабря. Но в начале декабря уже все будет готово".

Детали: Федоров также сообщил, что уровень покрытия Украины интернетом доходит до 70%, и к 2022 году должен составлять 90-100%.

Темы: авто диджитализация


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