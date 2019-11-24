Колишній "мер" окупованої Горлівки виявився українським розвідником

Колишній "народний мер" окупованої Горлівки Едуард Матюха виявився розвідником ГУР Міноборони України й повернувся на підконтрольну територію.

Джерело: сюжет ТСН.Тиждень

Пряма мова Матюхи: "Я є розвідником Головного управління розвідки Міністерства оборони України".

Пряма мова представника ГУР Вадима Скібіцького: "Дійсно Едуард – це людина, яка надавала дуже багато інформації, яка просто необхідна головному управлінню розвідки Міністерства оборони для реальної оцінки ситуації, що склалася на окупованій території".

Деталі: Протягом 5 років Матюха перебував на території ОРДЛО і вдавав, що підтримує бойовиків.

Розвідник заявляє, що скандальний сайт "Миротворець" було створено з його подачі. На сайті він описаний як "посібник окупантів, "народний мер" Горлівки".

У сюжеті зазначається, що Горлівку він очолював недовго, бо навколо нього спалахнув конфлікт між окупантами, що й було завданням від ГУР.

Він також став першим секретарем горлівського міськкому Компартії, почав заводити контакти з московськими комуністами, зокрема лідером КПРФ Геннадієм Зюгановим.

За інформацією Матюхи, саме через КПРФ Кремль координує свою діяльність в Абхазії, Придністров'ї, Південній Осетія, а також так званих "ДНР" та "ЛНР". Відповідальною за цю координацію людиною з боку Держдуми РФ він називає Казбека Тайсаєва.

Зазначається, що з Тайсаєвим та іншими комуністами Матюха формував "гумконвої" РФ для Донбасу, і дізнався, що одне з їхніх завдань – відправляти готівку бойовикам.

Матюха також заявив, що йому було поставлено завдання зібрати на території Горлівки 1100 підписів під так званим зверненням мешканців ОРДЛО про незалежність від України.

Пряма мова: "Списки створювалися одним простим шляхом – як це робилося завжди на території Донецької області та РФ. Береться 2-3 ручки, вставляються туди різні пальчики обох рук та пишуться різними почерками та кольорами".

Деталі: За словами Матюхи, у випадку, якщо Україна не піде на поступки щодо Донбасу, Росія розглядає план проведення референдуму про приєднання ОРДЛО до РФ.

Також, за його словами, минулого року піднімалося питання відновлення проекту Новоросія військовим шляхом.

Пряма мова: "Це військова операція щодо захоплення Харківської області, Одеської області та створення сухопутного коридору від РФ до Криму".

Деталі: У сюжеті зазначається, що дружина Матюхи нічого не знала про місію чоловіка і переїхала до Києва, вважаючи, що він працює на окупантів.

Як пишуть ЗМІ, Матюха був призначений "народним мером" Горлівки 14 травня 2014 року. До листопада 2013 року він був першим заступником міського голови.