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Бывший "мэр" оккупированной Горловки оказался украинским разведчиком

Воскресенье, 24 ноября 2019, 21:44
Бывший мэр оккупированной Горловки оказался украинским разведчиком

Бывший "народный мэр" оккупированной Горловки Эдуард Матюха оказался разведчиком ГУР Минобороны Украины и вернулся на подконтрольную территорию.

Источник: сюжет ТСН.Тиждень

Прямая речь Матюхи: "Я являюсь разведчиком Главного управления разведки Министерства обороны Украины".

Прямая речь представителя ГУР Вадима Скибицкого: "Действительно Эдуард - это человек, который предоставлял очень много информации, которая просто необходима главному управлению разведки Министерства обороны для реальной оценки ситуации, сложившейся на оккупированной территории".

Детали: В течение 5 лет Матюха находился на территории ОРДЛО и делал вид, что поддерживает боевиков.

Разведчик заявляет, что скандальный сайт "Миротворец" был создан с его подачи. На сайте он описан как "пособник оккупантов, "народный мэр" Горловки".

В сюжете отмечается, что Горловку он возглавлял недолго, потому что вокруг него вспыхнул конфликт между оккупантами, что и было его заданием от ГУР.

Он также стал первым секретарем горловского горкома Компартии, начал заводить контакты с московскими коммунистами, в частности лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

По информации Матюхи, именно через КПРФ Кремль координирует свою деятельность в Абхазии, Приднестровье, Южной Осетии, а также так называемых "ДНР" и "ЛНР". Ответственным за эту координацию человеком от Госдумы РФ он называет Казбека Тайсаева.

Отмечается, что Тайсаевим и другими коммунистами Матюха формировал "гумконвои" РФ для Донбасса, и узнал, что одна из их задач - отправлять наличные боевикам.

Матюха также заявил, что ему была поставлена ​​задача собрать на территории Горловки 1100 подписей под так называемым обращением жителей ОРДЛО о независимости от Украины.

Прямая речь: "Списки создавались одним простым путем - как это делалось всегда на территории Донецкой области и РФ. Берется 2-3 ручки, вставляются туда разные пальчики обеих рук и пишутся разными почерками и цветами".

Детали: По словам Матюхи, в случае, если Украина не пойдет на уступки по Донбассу, Россия рассматривает план проведения референдума о присоединении ОРДЛО к РФ.

Также, по его словам, в прошлом году поднимался вопрос возобновления проекта Новороссия.

Прямая речь: "Это военная операция по захвату Харьковской области, Одесской области и создания сухопутного коридора от РФ к Крыму".

Детали: В сюжете отмечается, что жена Матюхи ничего не знала о миссии мужа и переехала в Киев, считая, что он работает на оккупантов.

Как пишут СМИ, Матюха был назначен "народным мэром" Горловки 14 мая 2014 года. До ноября 2013 года он был первым заместителем городского головы.

Украинская правда

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Темы: ОРДЛОразведка
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