Бывший "мэр" оккупированной Горловки оказался украинским разведчиком
Бывший "народный мэр" оккупированной Горловки Эдуард Матюха оказался разведчиком ГУР Минобороны Украины и вернулся на подконтрольную территорию.
Источник: сюжет ТСН.Тиждень
Прямая речь Матюхи: "Я являюсь разведчиком Главного управления разведки Министерства обороны Украины".
Прямая речь представителя ГУР Вадима Скибицкого: "Действительно Эдуард - это человек, который предоставлял очень много информации, которая просто необходима главному управлению разведки Министерства обороны для реальной оценки ситуации, сложившейся на оккупированной территории".
Детали: В течение 5 лет Матюха находился на территории ОРДЛО и делал вид, что поддерживает боевиков.
Разведчик заявляет, что скандальный сайт "Миротворец" был создан с его подачи. На сайте он описан как "пособник оккупантов, "народный мэр" Горловки".
В сюжете отмечается, что Горловку он возглавлял недолго, потому что вокруг него вспыхнул конфликт между оккупантами, что и было его заданием от ГУР.
Он также стал первым секретарем горловского горкома Компартии, начал заводить контакты с московскими коммунистами, в частности лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.
По информации Матюхи, именно через КПРФ Кремль координирует свою деятельность в Абхазии, Приднестровье, Южной Осетии, а также так называемых "ДНР" и "ЛНР". Ответственным за эту координацию человеком от Госдумы РФ он называет Казбека Тайсаева.
Отмечается, что Тайсаевим и другими коммунистами Матюха формировал "гумконвои" РФ для Донбасса, и узнал, что одна из их задач - отправлять наличные боевикам.
Матюха также заявил, что ему была поставлена задача собрать на территории Горловки 1100 подписей под так называемым обращением жителей ОРДЛО о независимости от Украины.
Прямая речь: "Списки создавались одним простым путем - как это делалось всегда на территории Донецкой области и РФ. Берется 2-3 ручки, вставляются туда разные пальчики обеих рук и пишутся разными почерками и цветами".
Детали: По словам Матюхи, в случае, если Украина не пойдет на уступки по Донбассу, Россия рассматривает план проведения референдума о присоединении ОРДЛО к РФ.
Также, по его словам, в прошлом году поднимался вопрос возобновления проекта Новороссия.
Прямая речь: "Это военная операция по захвату Харьковской области, Одесской области и создания сухопутного коридора от РФ к Крыму".
Детали: В сюжете отмечается, что жена Матюхи ничего не знала о миссии мужа и переехала в Киев, считая, что он работает на оккупантов.
Как пишут СМИ, Матюха был назначен "народным мэром" Горловки 14 мая 2014 года. До ноября 2013 года он был первым заместителем городского головы.
powered by lun.ua