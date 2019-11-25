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Бойовики 7 разів відкривали вогонь

Понеділок, 25 листопада 2019, 06:13

24 листопада противник 7 разів порушив режим припинення вогню. Втрат серед українських військових не зафіксовано.

Джерело: звіт ООС

Деталі: Російські найманці обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Вогонь вівся поблизу Тарамчука, Березового, Водяного, Красногорівки, Мар'їнки та Луганського.

Нагадаємо:

  • У неділю ввечері внаслідок ворожого обстрілу в районі Березового Донецької області сталася пожежа в дачному виселку, населення евакуювали.
  • 23 листопада збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Українська правда
Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасі
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