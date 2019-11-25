Боевики 7 раз открывали огонь
Понедельник, 25 ноября 2019, 06:13
24 ноября противник 7 раз нарушил режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не зафиксировано.
Источник: отчет ООС
Детали: Российские наемники обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Огонь велся вблизи Тарамчука, Березового, Водяного, Красногоровки, Марьинки и Луганского.
Напомним:
- В воскресенье вечером в результате вражеского обстрела в районе Березового Донецкой области произошел пожар в дачном поселке, население эвакуировали.
- 23 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.
Украинская правда