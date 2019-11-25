Боевики 7 раз открывали огонь

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Понедельник, 25 ноября 2019, 07:13

24 ноября противник 7 раз нарушил режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не зафиксировано.

Источник: отчет ООС

Детали: Российские наемники обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Огонь велся вблизи Тарамчука, Березового, Водяного, Красногоровки, Марьинки и Луганского.

Напомним:

  • В воскресенье вечером в результате вражеского обстрела в районе Березового Донецкой области произошел пожар в дачном поселке, население эвакуировали.
  • 23 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС Объединенные силы на Донбассе


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