У Кулеби після ДТП переламані ребра, його син – непритомний

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, який напередодні з дітьми потрапив у ДТП, перебуває у лікарні "Феофанія" у стані середньої тяжкості, його старший син – непритомний.

Джерело: ТСН з посиланням на лікарів "Феофанії"

Деталі: За словами медиків, Кулеба у повній свідомості. У нього діагностували струс мозку, закриті черепно-мозкову травму, травму грудної клітини й травму живота.

Окрім того, у нього численні переломи ребер з обох боків, забій легень та пневмоторакс (скупчення повітря, яке призводить до часткового або повного колапсу легень – ред). При цьому відзначається, що загрози його життю немає.

А от старший син Кулеби Тимофій – у важкому стані, непритомний. Він перебуває в інтенсивному неврологічному відділенні. У нього закрита черепно-мозкова травма. Чи є загроза життю, медики не повідомляють.

Про стан молодшого сина Єлісея наразі нічого невідомо.

За непідтвердженою інформацією, він перебуває в "Охматдиті".

Водій вантажного мікроавтобуса лежить у Києво-Святошинській лікарні, його життю також нічого не загрожує.

Що було раніше: 24 листопада уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба разом зі своїми двома синами потрапив у серйозну ДТП.