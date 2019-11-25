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У Кулебы после ДТП переломаны ребра, его сын – без сознания

Понедельник, 25 ноября 2019, 09:05
У Кулебы после ДТП переломаны ребра, его сын – без сознания

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, который накануне с детьми попал в ДТП, находится в больнице "Феофания" в состоянии средней тяжести, его старший сын – без сознания.

Источник: ТСН со ссылкой на врачей "Феофании"

Детали: По словам медиков, Кулеба в полном сознании. У него диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки и травму живота.

Кроме того, у него многочисленные переломы ребер с обеих сторон, ушиб легких и пневмоторакс (скопление воздуха, которое приводит к частичному или полному коллапсу легких – ред). При этом отмечается, что угрозы его жизни нет.

А вот старший сын Кулебы Тимофей – в тяжелом состоянии, без сознания. Он находится в интенсивном неврологическом отделении. У него закрытая черепно-мозговая травма. Есть ли угроза жизни, медики не сообщают.

О состоянии младшего сына Елисея пока ничего неизвестно.

По неподтвержденной информации, он находится в "Охматдете".

Водитель грузового микроавтобуса лежит в Киево-Святошинской больнице, его жизни также ничего не угрожает.

Что было раньше: 24 ноября уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба вместе со своими двумя сыновьями попал в серьезное ДТП.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТП
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