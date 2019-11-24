Уповноважений з прав дитини потрапив у серйозну ДТП

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба разом зі своїми двома синами потрапив у серйозну ДТП.

Джерело: DT.UA з посиланням на інформоване джерело, Антон Геращенко в Facebook, поліція Київщини, Микола Кулеба в Facebook

Деталі: Спочатку "Дзеркало тижня" повідомило з посиланням на джерело, що дитячий омбудсмен перебуває в реанімації у важкому стані. За даними видання, з Кулебою були старший син Тимофій ("перебуває у дуже важкому стані в реанімації") і молодший син Єлисей.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пізніше повідомив, що Кулеба постраждав під час ДТП в селищі Чабани на Київщині.

Пряма мова Геращенка: "Нажаль, 24 листопада о 13.30 у селищі Чабани Києво-Святошинського району Київської області житель села Гатне П., 1998 р.н., без постійного місця роботи, керуючи мікроавтобусом Volkswagen, на перехресті автодороги допустив зіткнення з автомобілем Toyota під управлінням Миколи Кулеби, 1972 р.н., уповноваженого президента України з прав дитини.

Фото з Facebook Антона Геращенка

У результаті аварії обидва водії та двоє пасажирів (з них одна дитина) другого транспортного засобу отримали тілесні ушкодження (госпіталізовано)".

Пізніше Геращенко виправив формулювання про те, що водій Volkswagen "допустив зіткнення" на "зіткнувся". Він також додав, що "не можна відволікатись від керування авто" і "не можна їхати на червоне світло світлофора".

У коментарях до посту він зазначив, що винуватця ДТП визначить суд.

"Автомобіль Тойота під керуванням М. Кулеби поїхав на червоне світло. Це є факт. Слідство та експерти буде встановлювати всі факти. В тому числі швидкість інших учасників ДТП", - додав він.

Поліція Київської області повідомила, що близько 14-ї години на автодорозі "Київ-Одеса", поблизу с. Чабани, внаслідок зіткнення мікроавтобуса і легковика постраждали четверо осіб.

Дослівно поліція: "Обидва водії транспортних засобів, а також 19-річний та 10-річний пасажири "Тойота" отримали травми різного ступеню важкості, їх доставлено до медзакладів. Дитина перебуває у реанімаційному відділенні.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП. Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України".

Пізніше сам Кулеба підтвердив у Facebook, що перебуває в лікарні разом із синами.

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