Поліція затримала банду з мачете на Київщині: ватажок видавав себе за журналіста

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Понеділок, 25 листопада 2019, 16:49

Поліція затримала кримінального авторитета та його "помічників", причетних до жорстого нападу на Київщині.

Джерело: поліція Київської області

Деталі: Наприкінці листопада 2018 року в нічному закладі міста Бориспіль троє невідомих жорстоко побили бітами чоловіка. Слідчі Бориспільського відділу поліції  відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296  (Хуліганство) Кримінального кодексу.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетна група осіб, які мають вплив на криміногенну ситуацію у районі та загалом на території Київщини.

Затримали нападників за місцем проживання. Під час обшуків у помешканнях злодіїв працівники поліції виявили та вилучили різноманітні ножі, металеву біту, мачете. 

 

Найстарший з групи нападників – раніше судимий 49-річний житель Борисполя,  кримінальний авторитет. Користувався посвідченням представника мас-медіа.

 

Його близький товариш-побратим та "права рука" - неодноразово судимий 35-річний житель міста Переяслав. Третій фігурант -  34-річний житель Борисполя, який теж має вплив на криміногенну ситуацію.   

Усім чоловікам оголосили про підозру. Правоохоронці просять суд – арештувати підозрюваних.

Зазначається, що працівники поліції перевіряють затриманих на причетність до скоєння злочинів на території Київщини.  

Українська правда
Теми: Київська область поліція кримінал


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