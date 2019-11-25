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В Киевской области задержана банда с мачете: главарь выдавал себя за журналиста

Понедельник, 25 ноября 2019, 15:49
В Киевской области задержана банда с мачете: главарь выдавал себя за журналиста

Полиция задержала криминального авторитета и его "помощников", причастных к жестокому нападению на Киевщине.

Источник: полиция Киевской области

Детали: В конце ноября 2018 года в ночном заведении Борисполя трое неизвестных жестоко избили битами мужчины. Следователи Бориспольского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастна группа лиц, которые имеют влияние на криминогенную ситуацию в районе и в целом на территории Киевской области.

Задержали нападавших по месту жительства. Во время обысков в помещениях злоумышленников работники полиции обнаружили и изъяли различные ножи, металлическую биту, мачете.

 

Старший из группы нападавших – ранее судимый 49-летний житель Борисполя, криминальный авторитет. Пользовался удостоверением представителя масс-медиа.

 

Его близкий друг-побратим и "правая рука" – неоднократно судимый 35-летний житель города Переяслав. Третий фигурант – 34-летний житель Борисполя, который тоже влияет на криминогенную ситуацию.

Всем мужчинам объявлено о подозрении. Правоохранители просят суд арестовать подозреваемых.

Отмечается, что работники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению преступлений на территории Киевской области.

Украинская правда

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Темы: Киевская областьполициякриминал
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