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Зеленський "чорним" жартом проілюстрував ситуацію з пунктами швидкої допомоги

Понеділок, 25 листопада 2019, 17:21

Серед пріоритетів 2020 року президент Володимир Зеленський називає оновлення автопарку "швидких" та збільшення пунктів швидкої допомоги.

Джерело: Глава держави у відеоролику, викладеному 25 листопада на портал Youtube

Пряма мова: "Одним з пріоритетів наступного року буде відкриття пунктів швидкої допомоги… У бюджеті на це заплановано багато коштів. "Швидкі" є, а пунктів допомоги немає. Знаєте, є такий чорний жарт медиків: якщо ви на мосту Патона зламали, не дай Боже, руку чи ногу, то треба переповзати на лівий берег, бо саме там є пункт швидкої допомоги.

Зараз ми поставили задачу, щоб МОЗ підготував велику  кількість у містах і містечках пунктів швидкої допомоги. До кінця цього року ми купуємо 500 "швидких". Завдання на наступний рік – щоб не було жодної "швидкої", якій більше 6 років".

Деталі: Зеленський на записаному і змонтованому відео крокує урядовим порталом і говорить про "новини за тиждень". Зокрема про газ, майбутні переговори в "Нормандському форматі", про втрати на фронті. Президент обіцяє робити такі звернення до громадян (які сам називає "зустрічами" -ред.) щотижня. Прощається Зеленський лаконічним англійським "bye!".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський полюбляє "звертатись до народу" через соцмережі. В мережі раніше з’явилося два відео з главою держави за кермом автомобіля Tesla. На них він звертається до співрозмовника, якого не видно в кадрі.

Валентина Романенко, УП
Теми: ЗеленськийМОЗ
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