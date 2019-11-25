Зеленский "черным" юмором проиллюстрировал ситуацию с пунктами скорой помощи

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Понедельник, 25 ноября 2019, 18:21

Среди приоритетов 2020 года президент Владимир Зеленский называет обновление автопарка "скорых" и увеличение пунктов скорой помощи.

Источник: глава государства в видеоролике, выложенном 25 ноября на портал Youtube

Прямая речь: "Одним из приоритетов следующего года будет открытие пунктов скорой помощи... В бюджете на это запланировано много средств. "Скорые" есть, а пунктов помощи нет. Знаете, есть такая черная шутка медиков: если вы на мосту Патона сломали, не дай Бог, руку или ногу, то надо переползать на левый берег, потому что именно там есть пункт скорой помощи.

Сейчас мы поставили задачу, чтобы Минздрав подготовил большое количество в городах и городках пунктов скорой помощи. До конца этого года мы покупаем 500 "скорых". Задача на следующий год - чтобы не было ни одной "скорой", старше 6 лет.

Детали: Зеленский на записанном и смонтированном видео шагает правительственным порталом и говорит о "новостях за неделю". В частности о газе, будущих переговорах в "Нормандском формате", о потерях на фронте. Президент обещает делать такие обращения к гражданам (которые сам называет "встречами" -ред.) еженедельно. Прощается Зеленский лаконичным английским "bye!".

Напомним: Президент Владимир Зеленский любит "обращаться к народу" через соцсети. В сети ранее появилось два видео с главой государства за рулем автомобиля Tesla. На них он обращается к собеседнику, которого не видно в кадре.

Валентина Романенко, УП
Темы: Зеленский Минздрав


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