Незаконне збагачення – знову кримінал: президент підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Джерело: сайт глави держави

Деталі: Йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів" № 263-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 31 жовтня.

У президента пояснили, що завданням закону є також запровадження інституту стягнення в дохід держави необґрунтованих активів посадовців.

Зокрема, документ доповнює Кримінальний кодекс новою статтею 368-5 "Незаконне збагачення", згідно з якою набуття вищевказаними особами активів, вартість яких більш ніж на 6,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їхні законні доходи, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Також внесено зміни до Цивільного процесуального кодексу, згідно з якими справи про визнання активів необґрунтованими та їхнє стягнення в дохід держави розглядає Вищий антикорупційний суд. "Це буде гарантією неупередженого розгляду", - запевняють в ОП.

Крім того, Цивільний процесуальний кодекс тепер передбачає, що позов про визнання необґрунтованими активів та їхнє стягнення в дохід держави пред'являється щодо активів, набутих після дня набрання чинності цим законом, якщо різниця між їхньою вартістю та законними доходами чиновника у 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також щодо доходів від цих активів.

Читайте також: Закриття 65 справ НАБУ і втрата траншу МВФ: наслідки рішення Конституційного суду

Передісторія: