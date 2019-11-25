Незаконне збагачення – знову кримінал: президент підписав закон

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Понеділок, 25 листопада 2019, 19:10

Президент Володимир Зеленський підписав закон про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Джерело: сайт глави держави

Деталі: Йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів" № 263-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 31 жовтня.

У президента пояснили, що завданням закону є також запровадження інституту стягнення в дохід держави необґрунтованих активів посадовців.

Зокрема, документ доповнює Кримінальний кодекс новою статтею 368-5 "Незаконне збагачення", згідно з якою набуття вищевказаними особами активів, вартість яких більш ніж на 6,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їхні законні доходи, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Також внесено зміни до Цивільного процесуального кодексу, згідно з якими справи про визнання активів необґрунтованими та їхнє стягнення в дохід держави розглядає Вищий антикорупційний суд. "Це буде гарантією неупередженого розгляду", - запевняють в ОП.

Крім того, Цивільний процесуальний кодекс тепер передбачає, що позов про визнання необґрунтованими активів та їхнє стягнення в дохід держави пред'являється щодо активів, набутих після дня набрання чинності цим законом, якщо різниця між їхньою вартістю та законними доходами чиновника у 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також щодо доходів від цих активів.

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Передісторія:

  • 31 жовтня Верховна Рада проголосувала за повернення в Кримінальний кодекс статті, яка передбачає покарання за незаконне збагачення.

  • У червні Зеленський подавав проект закону, яким пропонувалося карати держслужбовців за сумнівні активи.

  • 26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Українська правда
Теми: корупція законодавство Зеленський


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