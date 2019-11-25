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Незаконное обогащение – снова криминал: президент подписал закон

Понедельник, 25 ноября 2019, 18:10

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Источник: сайт главы государства

Детали: Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов" №263-ІХ, который Верховная Рада приняла 31 октября.

У президента объяснили, что задачей закона является также введение института взыскания в доход государства необоснованных активов чиновников.

В частности, документ дополняет Уголовный кодекс новой статьей 368-5 "Незаконное обогащение", согласно которой приобретение вышеуказанными лицами активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает их законные доходы, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Также внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс, согласно которым дела о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства рассматривает Высший антикоррупционный суд. "Это будет гарантией беспристрастного рассмотрения", - уверяют в ОП.

Кроме того, Гражданский процессуальный кодекс теперь предусматривает, что иск о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства предъявляется по активам, приобретенным после вступления в силу этого закона, если разница между их стоимостью и законными доходами чиновника в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а также по доходам от этих активов.

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Предыстория:

  • 31 октября Верховная Рада проголосовала за возвращение в Уголовный кодекс статьи, предусматривающей наказание за незаконное обогащение.
  • В июне Зеленский подавал проект закона, которым предлагалось наказывать госслужащих за сомнительные активы.
  • 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Украинская правда

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Темы: коррупциязаконодательствоЗеленский
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