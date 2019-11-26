Голова комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський заявив, що правку до закону про Держбюро розслідувань, яка б дозволила продовжити розслідування справ Майдану, не ухвалили, бо могли виникнути питання до її законності.

Джерело: Громадське

Деталі: Монастирський зазначив, що коли розглядався цей законопроект, зранку Верховна Рада проголосувала, що вона може розглядати законопроекти не пізніше 15 години. Водночас "декілька фракцій" під час розгляду питання заявляли про перерви у 30 хвилин і більше.

Пряма мова: "Ми вирішили не ризикувати, тому що це однозначно було би потім підставою для оскарження законності прийняття цього рішення".

Деталі: За словами Монастирського, фракції, які не підтримують ухвалення нового закону про ДБР, сказали спікеру Ради Дмитру Разумкову, що в разі ухвалення законопроекту вони подадуть постанову про визнання незаконним цього рішення.

Пряма мова: "І нам би все одно прийшлось би чекати 3 грудня, тому що Верховна Рада тільки тоді б змогла розглянути цю постанову, і цей закон, навіть якщо б ми його прийняли, не пішов би на підпис президенту".

Більше деталей: Монастирський зауважив, що 3 грудня продовження розгляду законопроекту щодо ДБР і цієї правки зокрема буде першим в порядку денному Ради.

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