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Глава комитета объяснил, почему Рада не приняла поправку для расследования дел Майдана

Вторник, 26 ноября 2019, 00:50

Глава комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что правку в закон о Госбюро расследований, которая бы позволила продолжить расследование дел Майдана, не приняли потому что могли возникнуть вопросы к ее законности.

Источник: Громадське

Детали: Монастырский отметил, что когда рассматривался этот законопроект, утром Верховная Рада проголосовала, что она может рассматривать законопроекты не позже 15 часов. В то же время "несколько фракций" при рассмотрении вопроса заявляли о перерывах в 30 минут и более.

Прямая речь: "Мы решили не рисковать, потому что это однозначно было бы потом основанием для обжалования законности принятия этого решения".

Детали: По словам Монастырского, фракции, которые не поддерживают принятие нового закона о ГБР, сказали спикеру Рады Дмитрию Разумкова, что в случае принятия законопроекта они подадут постановление о признании незаконным это решение.

Прямая речь: "И нам бы все равно пришлось бы ждать 3 декабря, потому что Верховная Рада только тогда смогла рассмотреть это постановление, и этот закон, даже если бы мы его приняли, не пошел бы на подпись президенту".

Больше деталей: Монастырский отметил, что 3 декабря продолжение рассмотрения законопроекта о ГБР и этой правки в частности будет первым в повестке дня Рады.

Напомним:

  • 20 ноября 2019 года прокуратура прекратит функцию досудебного расследования, однако продолжит осуществлять процессуальное руководство в расследовании, то есть организацию и координацию досудебного следствия.
  • Адвокат семей Героев Небесной сотни объявила голодовку до возобновления следствия по делам Майдана.

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